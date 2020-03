16 maart 1966: Gemini 8 voltooit de eerste koppelingsmanoeuvre ooit in de ruimte

door

Het is vandaag, 16 maart 2020, precies 54 jaar geleden, dat NASA astronauten Neil Armstrong (1930 – 2012) en Dave Scott (1932 – ) gelanceerd werden in het Gemini 8 ruimteschip vanaf Cape Canaveral Air Force Station. Deze lancering volgde een kleine 1,5 uur nadat de onbemande Agena raket gelanceerd was, om 10:00 lokale tijd, de Agena ging voor hen uit. Het was de bedoeling dat de Gemini 8 als eerste ruimteschip ooit een koppelingsmanoeuvre zou uitvoeren in de ruimte. De destijds 33-jarige Scott en de 35-jarige Armstrong bekeken de lancering van de Agena vanuit hun Gemini capsule op een televisie scherm die precies boven hen, aan de buitenkant, van hun raampje was bevestigd. De Gemini 8 was de zesde van de 10 Gemini ruimtevluchten en lanceerde exact om 11:41 lokale tijd.

Na een ‘jacht’ van zes uur lukte het de Gemini 8 astronauten de Agena te naderen en aan te koppelen. De koppelingsmanoeuvre bleek een succes. Maar vervolgens begonnen de problemen voor het tweetal. Het dubbele vaartuig raakte in een ongecontroleerde tuimelbeweging en de astronauten moesten zo snel ze konden zien af te koppelen van de Agena. Ze vermoedden dat het aan de Agena lag. Echter door het extra gewicht af te werpen, ging het Gemini-ruimtevaartuig zelfs nog sneller draaien en draaide het met één omwenteling per seconde. Dit maakte de astronauten behoorlijk duizelig en bezorgd dat ze het bewustzijn zouden verliezen. Gelukkig slaagden ze er met grote moeite in toch in een noodlanding veilig uit te voeren. Voor beide astronauten was het hun eerste ruimtereis en tegelijk een grote vuurdoop. De oorzaak bleek niet bij de Agena te zitten maar in een van de OAMS (Orbit Attitude and Manoeuvring System) stuurraketten, tijdens een van de manoeuvres was er een kortsluiting ontstaan. De capsule van de Gemini 8 wordt tentoongesteld in het Neil Armstrong Museum te Wapakoneta, Ohio, VS. Bronnen: Space.com / First Man / NASA



First Man, citaat Neil Armstrong, blz. 259: “We disengaged successfully, Neil explains, “but I was a bit concerned because I didn’t want to have a reimpact immediately afterwards with the Agena. So I pulled away sharply hoping I could increase the distance before one of us rotated back into the other one. That worked fine. We then immediately tried to get control of our own spacecraft, which we found we couldn’t do. Immediately it was obvious that the problem was not the Agena’s . It was ours.”