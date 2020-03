China bereidt zich voor op eerste lancering Lange Mars-5B met ruimteschip Tianzhou

Met de eerste vlucht van de Lange Mars-5B raket, welke verwacht wordt in april a.s., geeft China de aftrap voor de constructie van een nieuw next-generation ruimtestation en ruimteschip. Prototypen van de Tianhe (Harmonie der hemelen), kernmodule van het ruimtestation, en de Tianzhou-1 (Hemels Schip) werden gemonteerd op de LM-5B. De gehele installatie ondergaat momenteel grondtesten in het Wenchang Space Launch Center te Hainan, een eiland aan de zuidkust van China. Tianhe wordt het eerste permanente bewoonde ruimtestation voor China, Tiangong 1 en 2 werden tijdelijk bewoond. De complete constructie zal zo een tien missies bevatten met de LM-5B. De Lange Mars 5 is momenteel China’s krachtigste draagraket.

Tijdens de vlucht van de LM-5B zal de kernmodule Tianhe niet meegezonden worden, alleen het nieuwe, experimentele ruimteschip. De raket is een aangepaste versie van de LM-5, momenteel China’s sterkste draagraket. De LM-5B zal voornamelijk gebruikt worden voor het vervoeren van modules van het nieuwe Chinese ruimtestation. De raket is 53,7 m lang, 5 m in diameter en bevat vier booster raketten met een diameter van 3,25. De payload capaciteit is 22 ton naar een lage aarde-baan. De constructie van het ruimtestation, Tianhe hoopt men te voltooien in 2022, hiervoor zijn 10 missies gepland de komende drie jaar.

Tianhe en Tianzhou-1

Het Chinese modulaire ruimtestation wordt geplaatst in een lage aarde-baan (LEO). Het ruimtestation zal een T-vorm constructie zijn, met de Tianhe module in het midden en een labmodule aan weerszijden. De kernmodule is 16 m met een diameter van 4,2 m. en is het management en control centrum. In de Tianhe kunnen drie astronauten verblijven voor langere tijd, het ‘woonoppervlak’ is 50 kubieke meter. De labs krijgen 110 kubieke meter ruimte. Verder bevat het een geavanceerd life support systeem. De door astronauten uitgeademde waterdamp wordt teruggewonnen door condensatie en urine wordt gerecycled en gezuiverd voor drinkwater. De waterstof die wordt geproduceerd bij de elektrolytische zuurstofproductie en de kooldioxide die wordt uitgeademd door astronauten, kunnen zuurstof genereren door een chemische reactie, die zuurstof voor het ruimtestation kan aanvullen. Voor wetenschappelijke experimenten wordt er een ‘buitenboord’ platform bevestigd. Ook zal er een platform komen met een grote optische telescoop welke in dezelfde baan meedraait met Tianhe.

Het ruimteschip is een schip uit de Tianzhou klasse en is 8,8 m lang, en kan zes astronauten kunnen vervoeren. De capsule is herbruikbaar en bedoeld voor een lage aarde-baan (LEO) maar ook voor deep space missies. De sleuteltechnologie zal in april uitvoerig getest worden. In 1992 startte China zijn bemande ruimtevaartprogramma. Yang Liwei was de eerste taikonaut in 2003 op de Shenzhou 5 missie. Vervolgens zijn er de Tiangong-1, een overgangsplatform om de dockingtechnologie te testen, en het Tiangong-2 ruimtelab geconstrueerd alsmede 11 bemande ruimtevaartuigen gelanceerd. De volgende stap is het bouwen en exploiteren van een permanent bemand ruimtestation.

In verband met alle beperkingen door het Covid-19 virus is vorige week de ExoMars missie van ESA/Roskosmos uitgesteld. Vooralsog zijn er geen aankondigingen dat zowel de lancering van de LM-5B en ook de lancering van de Chinese Mars ruimtesonde op de LM-5 Y6, gepland voor juli 2020 uitgesteld worden, zie o.a. *. Bron: Xinhua News