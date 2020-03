Sterrenkundigen hebben de eerste exoplaneet ontdekt die sociaal afstand houdt

door

Social distancing of afstand van elkaar houden, we zijn er sinds een week dankzij COVID-19 allemaal voortdurend mee bezig. Geen handen schudden, 1,5m afstand bewaren, geen drukke bijeenkomsten meer bezoeken. De exoplaneet LHS 1815b schijnt daar ook mee bezig te zijn. Hij is ontdekt met NASA’s TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ruimtetelescoop en hij mijdt z’n collega-exoplaneten in het vlak van de Melkweg. In dat vlak bevinden zich nagenoeg zo’n beetje alle sterren en planeten, maar LHS 1815b zwiept daar rustig boven- en onderdoor, maximaal 5870 lichtjaar voorbij het vlak van de Melkweg. Hij is 1,088 keer zo groot als de aarde en dat betekent dat ‘ie waarschijnlijk rotsachtig is.

LHS 1815b draait om LHS 1815, een rode dwergster, en dat doet ‘ie in slechts 3,1843 dagen. Hij staat er dan ook zeer dicht bij. Het is pakweg 650 graden op LHS 1815b, dus eventuele coronavirussen worden er direct verdampt (ook alle levensvormen). Nu is de afstand van LHS 1815b tot de aarde slechts 97 lichtjaar, maar uit de metingen met TESS blijkt dat ‘ie een zeer ruime omloopbaan om het centrum van de Melkweg heeft, een baan die ver voorbij het vlak van de Melkweg steekt – een zogeheten thick-disk orbit. Hier het vakartikel over LHS 1815b, verschenen in The Astronomical Journal. Bron: Science Alert.