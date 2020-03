Hubble brengt LHA 120-N 150 in beeld, kraamkamer van zeer zware sterren

door

Hierboven zie je LHA 120-N 150, een wolk van gas en stof net aan de rand van de beroemde Tarantulanevel (alias 30 Doradus of NGC 2070), fotografisch vastgelegd met de Hubble ruimtetelescoop. En die ‘wolk’ is weer gelegen in de Grote Magelhaense Wolk, een naburig dwergstelsel van het Melkwegstelsel, ruim 160.000 lichtjaar van ons vandaan. Die Tarantulanevel ontleent z’n naam aan z’n grillige vorm, waarin heldere strepen te zien zijn, die doen denken aan de poten van de grote spin.

De nevel is meer dan 1000 lichtjaar groot. LHA 120-N 150 is er een onderdeel van en het is een geboorteplaats van zeer zware sterren. Het onderzoek richt zich op de sterren in de wolk die zowel ontstaan in groepsverband als in geïsoleerde vorm. Ja, ook in zo’n gigantische kosmische kraamkamer kunnen sterren geheel los van andere sterren (gravitationeel gesproken) ontstaan en evolueren. Hieronder tenslotte een video, waarin wordt ingezoomd op LHA 120-N 150.

Bron: Hubble.