Apollo 15 astronaut Al Worden overleden

Alfred Merrill Worden, commando module piloot op de Apollo 15 maan missie in 1971 is gisteren op 88-jarige leeftijd in Sugar Land, Texas overleden. Worden, geboren op 7 februari 1932 te Jackson, Michigan, studeerde lucht- en ruimtevaart en werd in 1955 piloot bij de Amerikaanse luchtmacht. Vanaf 1961 was hij vlieginstructeur bij Randolph Air force Base. Worden werd geselecteerd door NASA in april 1966. Hij was back-up commando module piloot voor zowel Apollo 9 als Apollo 12.

Al Worden ‘s collega astronauten op de Apollo 15 missie, welke vloog van 26 juli tot 7 augustus 1971, waren missie commandant David Scott, en maanlander piloot James B. Irwin. Alle drie waren ze afkomstig van de luchtmacht. Apollo 15 was de vierde Apollo missie die landde op de maan, Irwin en Scott zouden op de maan lopen. Worden vloog 74 ronden alleen om de maan in zijn ‘Endeavour’. Worden was op een gegeven moment 3600 kilometer verwijderd van zijn collega’s en zo’n 360.000 kilometer van de rest van de mensheid op aarde. Dat leverde Worden een plek op in het Guinness Book of Records, als de meest afgezonderde mens ooit.

Hadley Rille en Montes Apenninus werden door de ’15’ bezocht, het gebied gelegen aan de zuidoostelijke rand van de Mare Imbrium of Zee van Regenen. Tijdens de terugvlucht naar aarde voerde Worden een EVA uit om cassettes vanaf de buitenkant te halen van de Apollo commando module. Het was de eerste ‘deep space’ EVA, heel ver van de aarde uitgevoerd. Deze EVA, samen met nog twee EVA missies van Apollo, zijn de enige drie ruimtewandelingen ooit die zo ver in de ruimte zijn uitgevoerd.

Nadat de Apollo 15 terug was op aarde ontdekte NASA dat de bemanning zonder toestemming 398 enveloppen met gestempelde postzegels naar de maan had genomen en deze doorverkocht. Negen maanden na terugkeer van de maan werd Worden ontslagen. Hij ging de politiek in en werkte de laatste jaren als een ruimtevaart consultant voor Back to Space organisatie om de jongere generaties te inspireren voor o.a. Mars missies. In zijn autobiografie ‘Falling To Earth’ uit 2012 vertelt Worden zijn bijzondere verhaal. Worden was gescheiden en laat drie dochters achter. Bron: NASA / Falling to Earth