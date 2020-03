NASA selecteert vier wetenschapsmissies naar kosmische explosies

door

NASA heeft zijn fiat gegeven voor vier voorstellen voor wetenschapsmissies die studie gaan doen naar kosmische explosies, het puin dat ze achterlaten en hoe ze de atmosfeer van planeten zouden kunnen beïnvloeden. In 2021 worden hier weer twee voorstellen uit geselecteerd welke mogelijk gelanceerd worden in 2025. De voorstellen vallen onder het Explorers programma van NASA. Het Explorers-programma wordt beheerd door NASA’s Goddard Flight Center en is het oudste continue NASA-programma voor astro- en heliofysica. Explorers valt onder het Science Directorate van NASA te Washington.



Twee astrofysica Small Explorer (SMEX) missies en twee Missions of Opportunity (MO) voorstellen werden geselecteerd op basis van potentiële wetenschappelijke waarde en haalbaarheid van ontwikkelingsplannen. Exclusief de lanceringskosten zijn de SMEX missiekosten elk begrensd op 145 miljoen USD en de MO-kosten worden begrensd op elk 75 miljoen USD. Elk SMEX-voorstel ontvangt 2 miljoen om een missieonderzoek van negen maanden uit te voeren, elke MO missie 500.000 USD. De geselecteerde voorstellen zijn:

ESCAPE

ESCAPE gaat nabije sterren bestuderen en hun snelle, sterke UV uitbarstingen. Doel is te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat dergelijke UV uitbarstingen de atmosfeer van een rotsachtige planeet in een baan om de ster zullen vernietigen, waardoor de bewoonbaarheid wordt beïnvloed.

COSI

COSI (Compton Spectrometer and Imager) gaat het Melkwegstelsel scannen en gammastraling meten van radioactieve elementen geproduceerd tijdens stellaire explosies om de recente geschiedenis van sterdood en element productie in kaart te brengen. COSI meet ook polarisatie voor inzicht in hoe verre kosmische explosies gammastralen produceren.

Gravitational-wave Ultraviolet Counterpart Imager Mission

De Gravitational-wave Ultraviolet Counterpart Imager bestaat uit twee onafhankelijke kleine satellieten, die elk de hemel scannen in een andere UV band. Het detecteert het licht van heet gas in de explosie die volgt op een uitbarsting van zwaartekrachtgolven veroorzaakt door samenvoegende neutronensterren of een neutronenster die opgaat in een zwart gat. LEAP

De LargE Area Polarimeter of LEAP. Deze wordt gemonteerd op het ISS. De LEAP gaat energetische stralen bestuderen die ontstaan tijdens de explosieve dood van een massieve ster, of de samensmelting van compacte objecten zoals neutronensterren. LEAP's metingen van polarisatie in gammastraal uitbarstingen kunnen onderscheid maken tussen concurrerende theorieën over de aard van de stralen, die met bijna de lichtsnelheid bewegen. LEAP is een aanvulling op NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), gepland voor lancering in 2021. Het Explorers-programma heeft sinds de lancering in 1958 van Explorer 1, die de stralingsgordels van de aarde ontdekte, meer dan 90 missies gelanceerd, waaronder de Uhuru en Cosmic Background Explorer (COBE) missies die tot Nobelprijzen voor hun onderzoekers leidden. Bron: NASA