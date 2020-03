Exponentiële groei: van coronabesmettingen tot kranten vouwen tot aan de maan [Update]

[Update 14.30 uur] Ik zag zojuist de laatste cijfers van het RIVM. De afgelopen 24 uur zijn er 637 positief geteste mensen bijgekomen en staat het totaal nu op 3631. Da’s 1,21 keer zo veel als gisteren, iets meer dus dan de 1,2 die ik gehanteerd heb. Gisteren zei men in het NOS-journaal dat de piek van de besmetting over een week wordt verwacht, dus deze exponentiële groei zal nog wel even doorgaan en dan pas afvlakken – áls de maatregelen werken.

Het aantal mensen in Nederland dat afgelopen week besmet is geraakt met het Coronavirus (COVID-19) vertoont een exponentiële groei, zoals te zien valt aan dit staatje:

Hierin zijn de cijfers tot en met afgelopen vrijdag reeële cijfers (bron: RIVM, deze tweet van Arno van ‘t Hoog kwam met het staatje aanzetten) en is alles vanaf vandaag een voorspelling op basis van de trend. Zoals je ziet zit er een regelmaat in de toename van het aantal besmettingen – het aantal patiënten van morgen is het aantal van vandaag maal ongeveer 1,2. Dát is een exponentiële groei en dat betekent dat pakweg elke vier dagen het aantal patiënten verdubbeld. Alle maatregelen zijn erop gericht die groei af te laten nemen, de veelgehoorde #flattenthecurve. Die exponentiële groei kom je overal tegen (het heelal begon er 13,8 miljard jaar geleden zelfs mee) en ik moet er nu met die om zich heen slaande coronacrisis aan denken dat ik er jaren geleden ook al eens een Astroblog aan wijdde, die ook goed laat zien hoe snel zo’n exponentiële groei gaat. Ik heb ‘m hieronder maar even integraal geplaatst, gevolgd door een blogje die er verder op door ging.

Een stuk papier vouwen om de Maan te bereiken

Ik kwam vandaag een interessant artikel tegen van Ethan Siegel op diens astroblog Starts with a Bang. De vraag die hij daarin aan de orde stelt is eenvoudig: hoe vaak moet je een stuk papier vouwen om de dikte te krijgen die overeenkomt met de afstand Aarde-Maan, gemiddeld zo’n 384.000 km. Uitgaande van een dikte van één bladzijde van bijvoorbeeld krantenpapier van 0,01 cm zóu je denken dat je de krant 3,84 x 10keer moet vouwen om die enorme dikte te krijgen. Máár dat is dus niet het geval. Want als je de krant 1x vouwt heb je 2 bladzijden dikte, als je 2x vouwt heb je 4 bladzijden dikte en als je 3x vouwt heb je 8 bladzijden dikte. De dikte van de krant loopt dus exponentieel op! Dat zorgt er voor dat die krant na 20 keer vouwen al dikker is dan de hoogte van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. En nou komt het: nawordt een hoogte van 439.804 km bereikt! 😯 Daarmee ben je al 55.804 km voorbij de Maan geschoten. Tweeenveertig keer een stuk papier vouwen en je bent voorbij de maan. Goh, waar hebben we dat getal 42 meer gehoord? Yep, het antwoord tot het leven, het universum en alles . Het getal zit al verscholen in de kosmische achtergrondstraling , maar nou komen we het ook hier tegen bij het papiervouwen. 😀 Bron: Starts with a Bang

En aanvullend had ik deze blog hierover:

De allersaaiste astroblog ooit

Ja ja mensen, dit wordt de allersaaiste astroblog ooit geschreven. Nee, de boog kan niet altijd gespannen zijn, zelfs in mijn geval. Haha, hoor mij nou. Eh… waar gaat dit geneuzel over? Welnu, eergisteren had ik dat bericht over een stuk papier vouwen. De vraag was hoe vaak je een stuk papier moet vouwen om de dikte te krijgen die overeenkomt met de afstand tot de maan, ruim 380.000 km dus. Met lezer Daan had ik daar een (korte) discusse over en dat zette mij ertoe het even in een tabelletje te gieten. Daarin kan je aflezen welke dikte het papier heeft na een x aantal vouwen. We gaan daarbij uit van een dikte van 0,01 cm voor één bladzijde.

vouwen pagina's dikte km vergelijkbaar met 1 2 0,0000002 2 4 0,0000004 3 8 0,0000008 nageldikte 4 16 0,0000016 5 32 0,0000032 6 64 0,0000064 7 128 0,0000128 8 256 0,0000256 9 512 0,0000512 10 1024 0,0001024 breedte van een hand 11 2048 0,0002048 12 4096 0,0004096 13 8192 0,0008192 14 16384 0,0016384 lengte van een mens 15 32768 0,0032768 16 65536 0,0065536 17 131072 0,0131072 18 262144 0,0262144 19 524288 0,0524288 20 1048576 0,1048576 21 2097152 0,2097152 22 4194304 0,4194304 23 8388608 0,8388608 24 16777216 1,6777216 25 33554432 3,3554432 26 67108864 6,7108864 27 134217728 13,4217728 Voorbij de Mount Everest 28 268435456 26,8435456 29 536870912 53,6870912 30 1073741824 107,3741824 buiten de dampkring 31 2147483648 214,7483648 32 4294967296 429,4967296 33 8589934592 858,9934592 34 17179869184 1717,986918 35 34359738368 3435,973837 36 68719476736 6871,947674 37 1,37439E+11 13743,89535 38 2,74878E+11 27487,79069 39 5,49756E+11 54975,58139 40 1,09951E+12 109951,1628 41 2,19902E+12 219902,3256 42 4,39805E+12 439804,6511 Joho, voorbij de maan!

Saai, he? 😉

Bron: Astroblogs