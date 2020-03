OSIRIS-REx heeft planetoïde Bennu met ongekende resolutie gefotografeerd

door

Met NASA’s OSIRIS-REx ruimteverkenner is de kleine planetoïde Bennu, waar ‘ie sinds december 2018 omheen draait, met een ongekende resolutie gefotografeerd. Tussen 7 maart en 19 april 2019 werden maar liefst 2155 foto’s gemaakt met de PolyCam aan boord van OSIRIS-REx en die zijn door de NASA tot één supermozaïek samengevoegd. Op de foto is iedere pixel 5 cm, een resolutie die nog nooit vanuit de ruimte van welk hemellichaam dan ook is gemaakt. De foto’s zijn gemaakt toen OSIRIS-REx op een hoogte variërend tussen 3,1 en 5 km boven Bennu vloog. De foto’s zijn gebruikt om meer te weten te komen over Nighting en Osprey, de landingsplek en reserve-landingsplek, waar OSIRIS-REx later dit jaar een soort van landing moet maken en dan minstens 60 gram monsters moet verzamelen, om die vervolgens mee terug naar aarde te nemen. Grotere versies van de foto zijn hier en hier te vinden, de eerste alleen van de mozaïek, de tweede van de mozaïek met coördinatensysteem. Bron: NASA.