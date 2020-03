Astronomen detecteren uitbarstingen op interstellaire komeet 2I/Borisov

door

De interstellaire komeet 2I/Borisov of Q4 2019C/Borisov is per 2019 het tweede interstellaire object na ‘Oumuamua dat ontdekt is en ons zonnestelsel doorkruist. De komeet breekt mogelijk uit elkaar als ze het zonnestelsel verlaat en volgens astronomen hebben ze recent uitbarstingen van de komeet gedetecteerd terwijl deze onze zon nadert. 2I/Borisov werd in augustus vorig jaar ontdekt door amateurastronoom Gennady Borisov. Na verdere observaties over het traject van de komeet, werd het door internationale astronomische organisaties officieel uitgeroepen tot interstellair object.



2I / Borisov bereikte in december vorig jaar de dichtstbijzijnde afstand tot de aarde, 290 miljoen kilometer. Sindsdien beweegt de interstellaire komeet voortdurend naar de zon. De komeet wordt alleen iets afgebogen door de zwaartekracht van de zon, maar er niet door gevangen. Tegen midden 2020 zal de komeet – op 800 miljoen kilometer van Jupiter – op zijn baan weer terugkeren naar de interstellaire ruimte. Terwijl de komeet zich voorbereidt om het zonnestelsel te verlaten, ontdekten wetenschappers ongebruikelijke verschijnselen op het oppervlak. Volgens hen is de helderheid van de komeet deze maand meerdere keren toegenomen. Dit geeft aan dat er uitbarstingen kunnen voorkomen op het oppervlak van de komeet. Toen de helderheid van de komeet veranderde, ontdekten de wetenschappers twee uitbarstingen van het oppervlak. “We rapporteren de detectie van twee opeenvolgende uitbarstingen van interstellaire komeet 2I / Borisov in I-band-beelden gemaakt met het Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) 1.3-m telescoop in Las Campanas ”, aldus de wetenschappers in onderstaand rapport*.

“De totale toename van de helderheid is dus ongeveer 0,7 [magnitude] in 5 dagen tussen UT 2020, 4.3 maart en 9.3″. en verder, Dit gedrag is een sterke aanwijzing voor een voortgaande kernfragmentatie.” Zoals de term kernfragmentatie suggereert, lijkt het erop dat 2I / Borisov uit elkaar begint te vallen. Voor wetenschappers is dit een natuurlijk fenomeen dat wordt veroorzaakt door het traject en de compositie van de komeet. Als interstellaire komeet bestaat 2I / Borisov uit bevroren kosmisch puin. Bij het naderen van de zon werkt de warmte van de massieve ster samen met de komeet, waardoor er stoom uitbarstingen op het oppervlak ontstaan. Bron: IBTimes

http://www.astronomerstelegram.org/?read=13549