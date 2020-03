ESA gaat acht ruimtevaartuigen in slaaptoestand brengen vanwege het coronavirus

door

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft vandaag laten weten dat het bezig is om acht ruimtevaartuigen in slaaptoestand te brengen vanwege het coronavirus. Het vluchtleidingscentrum van de ESA in Darmstadt (Duitsland) is door de coronamaatregelen flink uitgedund in personeel en dat zorgt er voor dat de ruimtevaartuigen niet goed meer gecontroleerd kunnen worden. Vandaar dat besloten is voor acht van de 21 ruimtevaartuigen die vanuit Darmstadt gecontroleerd worden dat ze komende dagen in slaaptoestand (‘hibernation mode’) zullen worden gebracht. Dat gaat onder andere gebeuren met de vier Cluster satellieten, die vanaf 2000 kijken hoe het aards magnetisch veld reageert op de zonnewind, de ExoMars Trace Gas Orbiter, die vanaf 2016 de atmosfeer van Mars meet, de Mars Express, die al sinds 2003 foto’s maakt van het oppervlak van Mars, en de onlangs gelanceerde Solar Orbiter, die de zon bestudeert. Van de staf van vluchtleiders in Darmstadt blijkt er al een lid besmet te zijn met het coronavirus.

Bron: ESA.