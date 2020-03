Rara wat is dit?

door

Nee, het is niet de huid van het schubdier. En ook niet een landschap ergens in de Himalaya. Nee, het is een gebied genaamd Juventae Chasma, een regio vol diepe kloven, dat deel uitmaakt van het gigantische Valles Marineris systeem aan de evenaar van Mars. De foto is al op 7 juli 2017 gemaakt en wel met de High Resolution Imaging Experiment (HiRISE) camera aan boord van NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), vanaf een hoogte van 262 km. De Valles Marineris is een enorm kloofsysteem, vol met diepe wanden en doorsneden met geulen. In de bovenste helft van de foto zien we vlakten met kraters en bochtige bergruggen, mogelijk omgekeerde stroomkanalen die ontstaan als lagere gebieden door krachten van binnenuit omhoog gestuwd worden. Juventae Chasma is een gebied vol met zichtbare tekenen van sedimentatie en erosie, waar geologische krachten en de wind hun sporen hebben nagelaten. Prachtige foto, nietwaar? Bron: Universiteit van Arizona.