Google’s Doodle van de dag gewijd aan 74e geboortedag van Wubbo Ockels

De Doodle van vandaag, da’s het dagelijkse logo op Google’s zoekpagina, is gewijd aan de 74e geboortedag van Wubbo Ockels (28 maart 1946). Klik je op de doodle dan kom je op een zoekpagina met allerlei hits over Ockels, de natuurkundige en astronaut, die in 2014 overleed. Hij maakte één ruimtemissie mee, van 30 oktober tot en met 6 november 1985 met het ruimteveer Challenger. Tsjonge, ook al weer 35 jaar geleden, wat vliegt de tijd. Leuk van Google!