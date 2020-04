Vrijdag 3 april trekt Venus door de Pleiaden

door

Venus is al maanden aan het schitteren ‘s avonds in het zuidwesten. Nu is’ ie – 4,1m in schijnbare helderheid. Komende vrijdag (3 april) doet ‘ie daar nog een schepje bovenop, want dan trekt de heldere binnenplaneet door de Pleiaden, het bekende groepje van sterren in de Stier, ook wel bekend als het Zevengesternte of Messier 45 (M45). Met het blote oog is het al te zien, maar in een verrekijker is het nog veel mooier. Bedenk dat Venus 5,2 lichtminuten van ons vandaan staat, da’s 93,5 miljoen km, en de Pleiaden 440 lichtjaar, da’s 440 keer tien biljoen km! ‘s Avonds passeert Venus Alcyone (eta Tauri), de helderste van de sterren van de Pleiaden, op slechts een kwart graad ten zuiden ervan (de volle maan is een halve graad in diameter).