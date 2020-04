Bodestelsel Messier 81 en 82 in sterrenbeeld Grote Beer

door

Vorige week was het eindelijk na lange periode weer eens aantal nachten achter elkaar helder en kon ik mijn telescoop weer elke nacht aanzetten.

Van het Bodestelsel Messier 81 en Messier 82 heb ik met enige regelmaat opnames gemaakt, maar nog niet met mijn inmiddels beste gekoelde kleuren CCD-camera. Dus deze wilde ik graag eens overdoen met de QHY8pro camera.

Na een 5-tal nachten vond ik het genoeg en wilde de opnames gaan bewerken. Helaas bleven de vlekjes op de camera die je normaal gesproken wegwerk met zgn. compensatie-opnamen ‘flats’, maar helaas bleven de vlekjes prominent aanwezig. Na lang puzzelen, nadenken wat er fout kan zijn gegaan, heb ik nieuwe flats gemaakt die wat langer belicht waren (van 2 sec naar 3 sec) en dit kleine verschil bleek precies genoeg om de opnames vlekvrij te maken. Afijn, deze hobby is soms met frustratie maar als het uiteindelijk toch weer goed komt, weer veel voldoening.

Ook de achtergrond flux is enigszins zichtbaar.

Technische gegevens van de opname:

Telescoop: Vixen 114ED met 0,75 reducer/flattenre

Camera: QHY8pro gekoelde kleuren CCD op -15 gr.

Belichting: 202 x 10 minuten

Locatie: Dordrecht

Gestacked en eerste bewerkingen in AstroPixelProcessor

verder in PixInsight voor verscherping en ruis onderdrukking

Finishing Touch in Lightroom.