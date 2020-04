Jawel, er komt er weer eentje aan: supermaan!

door

Credit: Kelvin Stuttard/Pixabay.

Dinsdag 7 april om 20 uur uur staat de maan in z’n perigeum, het punt in zijn elliptische baan dat ‘ie het dichtst bij de aarde staat. Ruim 8,5 uur later is het Volle Maan, het moment dat ‘ie recht tegenover de zon staat en daarom voor 100% wordt verlicht. Die combinatie – maan in perigeum én Volle Maan binnen één dag – wordt ook wel supermaan genoemd. En die hebben we dus morgenavond en woensdagochtend. De afstand tussen de middelpunten van aarde en maan bedraagt tijdens het perigeum 356.907 km, de kleinste afstand tussen de twee hemellichamen in 2020. Het gevolg is dat de maan groter aan de hemel is, vergeleken met een gemiddelde maan is de maan 8% groter. Op 16 oktober komt de maan bijna even dichtbij (afstand dan: 356.912), alleen dan is ‘t geen Volle Maan, maar Nieuwe Maan, als de maan tussen aarde en zon in staat. En woensdag 8 april dus Volle Maan, hetgeen om 04.35 uur ‘s nachts is. Oh ja, woensdag is er nog iets: dán begint namelijk de astronomische herfst (equinox) op het noordelijk halfrond… op Mars. 😀 Bron: Sterrengids 2020.