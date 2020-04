Sterrenkundige Margaret Burbidge op honderdjarige leeftijd overleden

door

De sterrenkundige Margaret Burbidge, die vooral bekend is van haar pionierswerk op het gebied van nucleosynthese in sterren, is onlangs op honderdjarige leeftijd overleden. Ze is vooral bekend vanwege het grote (108 p.) en vaak geciteerde artikel dat ze in 1957 samen met haar man Geoffrey Burbidge, William Fowler en Fred Hoyle schreef, Synthesis of The Elements in Stars – een vakartikel waar zelfs een Wikipedia-pagina aan gewijd is. In 2013 maakte het artikel deel uit van mijn (2e) blog over de ‘oerartikelen’ van de sterrenkunde.

In de jaren vijftig was nog niet duidelijk waar de elementen vandaan komen en het was de verdienste van B²FH, zoals het viertal ook wel genoemd wordt, dat voor het eerst de theorie vorm kreeg van stellaire nucleosynthese, de vorming van elementen in sterren. Naast haar werk als astrofysicus was Burbidge ook één van de belangrijkste en meest invloedrijke persoonlijkheden in de strijd tegen discriminatie van vrouwen in de sterrenkunde. Margaret Burbidge, RIP. Bron: Wikipedia en In the Dark.