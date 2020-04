Oeps, komeet Y4 ATLAS lijkt uiteen te vallen!

door

Het leek allemaal zo mooi, komeet C/2019 Y4 (ATLAS) – voor ons komeet Y4 ATLAS – leek op weg om in mei bij z’n periheliumgang met het blote oog zichtbaar te worden, blogs van Paul, Olaf en mijzelf wezen daar op. Maar vermoedelijk komen we van een koude kermis thuis, want wat is het geval: het lijkt erop dat komeet Y4 ATLAS aan het uitenevallen is, dat ‘ie door de nadering tot de zon door de warmte aan het fragmenteren is. Aldus recente waarnemingen, gedaan met de 0.6-m Ningbo Education Xinjiang Telescope (NEXT). En een uiteenvallende is niet bevordelijk voor een heldere, lichtsterke komeet, want als ‘ie uiteenvalt dan worden de fragmenten nooit zo helder als één vaste komeetkern.

Bad news, Comet Atlas fans – looks like the comet might have disintegrated: https://t.co/KMzXWkzOIM pic.twitter.com/zPkOHf3IKJ — Jonathan O’Callaghan (@Astro_Jonny) April 6, 2020

Andere waarnemingen laten zien dat de positie van komeet Y4 ATLAS sinds 25 maart een steeds grotere afwijking vertoont van de positie zoals die uitsluitend op basis van de aantrekkingskracht van de zon wordt verwacht. Die afwijking van de positie plus de waarneming dat de helderheid lijkt te zijn afgenomen zijn tekenen dat er iets met de komeet aan de hand is. Hieronder een tweet met foto’s, waarin de desintegratie in de staart van de komeet zichtbaar zou zijn.

Bad New!!! Comet C/2019 Y4 (Atlas) E. Morales and M. Jaeger images comparison in particular on 2020 04 05 images is visible a light deformation in tail direction but the jet like structure is visible on both images at about 21 hours of time interval. @Col_ad_Astra @CesarAOcampoR pic.twitter.com/UEjddO7lnG — Cosmonautika (@Cosmonautika_) April 7, 2020

Het lijkt erop dat we het vooruitzicht van een mooie komeet uit ons hoofd moeten zetten – snif snif… Bron: Britastro.