Video: ‘Stellaire motor’ bedacht om ons gehele zonnestelsel te verplaatsen

Er wordt heel wat af getheoretiseerd over bijzondere ruimteschepen en aanverwanten en sommige ideëen blinken uit in extravagantie. De ‘Stellar Engine’ bedacht door de Canadese astrofysicus Matthew Caplan is er een van groot kaliber. Hoe dit ‘Stellar Engine’ concept vorm kreeg wordt uitgelegd in een video van Kurzgesagt. Het idee bestaat uit een gigantische installatie beoogd om ons hele zonnestelsel naar elders in de ruimte te sturen. De zogenoemde ‘Caplan Thruster’ maakt gebruik van zonnewind, en in het geval onze aarde gevaar loopt door asteroïde inslagen, of andersoortig onheil dan zou deze stellaire motor ons door de Melkweg kunnen slepen. Prof. Caplan is werkzaam aan de Illinois State Universiteit en zijn artikel is gepubliceerd in Acta Astronautica.*

‘How to move the sun’

De Kurzgesagt video schetst hoe de Caplan Thruster zich nabij de zon ophoudt en vervolgens elektromagnetische velden zou gebruiken om waterstof en helium uit de zonnewind te verzamelen welke als brandstof dienen. Dat zou twee energiestralen aandrijven – één die helium gebruikt en door een fusiereactor wordt gestuwd om een straal radioactieve zuurstof te produceren die de Caplan Thruster naar voren zou bewegen, en een straal die waterstof zou gebruiken, om de afstand tot de zon te bewaren en naar voren te duwen. De Caplan Thruster zou als een soort sleepboot fungeren. Daar zonnewind alleen niet genoeg brandstof zou leveren, zou er ook een soort Dyson Sphere-structuur nodig zijn. Een Dyson-sphere is een theoretisch concept dat een ster omgeeft met platformen die in een strakke formatie cirkelen. Deze constructie zou zonlicht moeten concentreren op een specifieke plek op de zon om de temperatuur (en het vermogen) nog verder te verhogen. Als de zon verschuift, zal de rest van de planeten volgen – gevangen in dezelfde zwaartekrachtdans als voorheen.

De Caplan Thruster heeft één groot voordeel t.o.v. een ander idee voor een stellaire motor, de ‘Shkadow-motor’, geopperd door de Russische wetenschapper Leonid Shkadov: de Caplan Thruster zou veel sneller zijn. Op vol vermogen kan de Shkadov het zonnestelsel waarschijnlijk 100 lichtjaren over 230 miljoen jaar voortstuwen. De Caplan Thruster zou het zonnestelsel 50 lichtjaren kunnen verplaatsen in slechts 1 miljoen jaar, en, zo claimt Caplan, de benodigde snelheid behalen om aan een supernova te kunnen ontsnappen. De Shkadov Thruster bestaat uit een gigantische gebogen spiegel, ontworpen om genoeg van de fotonen in de zonnestraling van de zon te reflecteren om hem door de ruimte te laten bewegen. Deze beweging kon echter maar in één richting zijn, waardoor het nut van het idee verder werd beperkt. Hoewel nog slechts in de ‘wetenschappelijk plausibele’ fase is de Caplan Thruster misschien een beter idee om het zonnestelsel in de toekomst in beweging te kunnen krijgen maar voorlopig zal de Caplan Thruster nog in de categorie ‘luchtkastelen’ van de ruimtevaart vallen.



Meer bijzondere concepten

Een ander extravagant idee om i.p.v. ruimteschepen, bv de gehele aarde te verplaatsen, is ook al meerdere keren geopperd in de geschiedenis, zie o.a. AB 17/6/2019 ***. En verder kent ook ruimtevaart een keur aan bijzondere voorstellen. in de jaren negentig was er bv de astrofysicus Jordin Kare, hij stelde de ‘Fusion Pellet Runway’ voor. Brandstofpellets worden neergelegd in een soort ‘ruimtesnelweg’, een baan waar het ruimteschip de brandstof zal opnemen en zich zo door de ruimte voorstuwen. Ook NASA is bezig met een ontwerp voor interstellaire reizen. De ‘Self-Guided Beamed Propulsion’ is een concept waar sinds 2011 aan gewerkt wordt. Bedoeld voor reizen naar o.a. Proxima Centauri b zou het een schip met 10% van de lichtsnelheid kunnen voortstuwen. Bijzondere voorstellen zijn ook te vinden in het boek Call of the Cosmic Wild, geschreven door James M. Essig. Ook hierin treedt de auteur buiten de ‘gebaande paden’. voor wat betreft ideëen voor interstellaire reizen. Bronnen: ScienceAlert / NASA / Centauri Dreams



* https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094576519312457



**https://www.centauri-dreams.org/2013/11/26/moving-stars-the-shkadov-thruster/



***https://www.astroblogs.nl/2019/06/17/kunnen-we-de-aarde-verplaatsen/