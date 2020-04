16 Psyche asteroïde is rotsachtiger dan gedacht

door

NASA zal in 2022 de Psyche missie lanceren om meer te weten te komen over de 16 Psyche asteroïde. Deze asteroïde draait in een baan om de zon tussen Mars en Jupiter. Een team van de Universiteit van Arizona (ASU) o.l.v. professor en hoofd onderzoeker Lindy Elkins-Tanton heeft recent nieuwe ontdekkingen gedaan omtrent de samenstelling van de asteroïde. Psyche is van bijzonder belang omdat hij rijk is aan metaal en mogelijk de blootgestelde nikkel-ijzer kern is van een vroege planeet, een van de bouwstenen van het zonnestelsel van de zon. Het team vond uit dat Psyche toch rotsachtiger is dan gedacht. De ruimtesonde zal als alles volgens schema verloopt in 2026 bij 16 Psyche aankomen om aldaar voor 21 maanden de eigenschappen van deze asteroïde te kunnen onderzoeken.

In de tussentijd trachten wetenschappers de kennis over 16 Psyche zoveel mogelijk uit te breiden, dit omvat onderzoek met de nieuwste HR beelden, radarmetingen en andere observaties op afstand. In de studie van Elkins-Tanton en haar ASU team, gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research* analyseerde het team nieuwe waarnemingen. van de fysieke eigenschappen van 16 Psyche en stelde vast dat 16 Psyche qua samenstelling anders kan zijn dan aanvankelijk werd gedacht. “Enkele jaren geleden was men het erover eens dat 16 Psyche bijna volledig uit metal bestond, maar deze recente verzameling van actuele gegevens geeft aan dat 16 Psyche een mix is van rots en metaal,” aldus Elkins-Tanton.

Voor hun analyse combineerde het team nieuwe waarnemingen van 16 Psyche, waaronder gegevens over dichtheid, radareigenschappen en spectrale kenmerken met gegevens van meteorieten en modellen voor planetaire vorming. Hoewel een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap dacht dat de asteroïde voor 90% uit metaal bestond, suggereert deze gegevensanalyse dat de eigenschappen van 16 Psyche waarschijnlijk 30% tot 60% metaalvolume zijn, terwijl de rest waarschijnlijk uit ijzerarm silicaatgesteente bestaat. “Er zijn nog steeds tegenstrijdigheden in de compilaties van alle huidige gegevens, maar ze suggereren dat Psyche meer een mix van metaal – rots gesteente is. Als dat het geval is, kan deze compositie extra aanwijzingen geven over hoe 16 Psyche is gevormd, en misschien zullen we een onverwacht stadium van planeetvorming ontdekken.” aldus Elkins-Tanton.



Psyche missie

Het ruimtevaartuig Psyche zal naar verwachting in augustus 2022 worden gelanceerd en naar de asteroïde reizen m.b.v. met behulp van zonne-elektrische voortstuwing. Na in 2023 langs Mars te zijn gegaan voor een ‘gravity slingshot’** zal het ruimtevaartuig in 2026 bij 16 Psyche aankomen. De wetenschappelijke doelen van de Psyche-missie zijn om de bouwstenen van planeetvorming te begrijpen en uit de eerste hand een geheel nieuwe en onontdekte wereld te verkennen. Het missieteam probeert vast te stellen of 16 Psyche de kern is van een vroege planeet, hoe oud het is, of het zich op dezelfde manier heeft gevormd als de kern van de aarde en hoe het oppervlak eruit ziet.



De wetenschappelijke lading omvat een magnetometer, een multispectrale imager en een gammastraal- en neutronenspectrometer. De missie zal ook geavanceerde nieuwe lasercommunicatietechnologie testen, genaamd Deep Space Optical Communications (DSOC). De Psyche-missie maakt deel uit van NASA’s Discovery Program. Hoofdonderzoeker van Psyche is Lindy Elkins-Tanton, professor aan ASU’s School of Earth and Space Exploration. Het Jet Propulsion Laboratory van NASA is verantwoordelijk voor het algehele beheer van de missie, systeemtechniek, integratie en test- en missie-operaties. Maxar Space Solutions, voorheen Space Systems Loral, levert een high-power chassis voor zonne-elektrische voortstuwing. Bron: Space Daily / ASU / NASA



**Een zwaartekrachtslinger (gravitational slingshot of assist) is een techniek die het zwaartekrachtsveld van een bewegende naburige planeet gebruikt om de richting en de snelheidvan een interplanetaire ruimtesonde te wijzigen en dus tijd en geld besparen. Zonder deze techniek zouden missies naar de verste planeten van ons zonnestelsel te duur zijn of zelfs onmogelijk met de huidige stand van de techniek.