Haarscherpe foto’s van de zon onthullen draadachtige strengen van heet plasma

Nieuwe haarscherpe foto’s van de zon hebben ‘aan het licht gebracht’ dat er in de atmosfeer van de zon zeer fijne, draadachtige magnetische strengen van zeer heet plasma zijn, gas dat wel een miljoen graden warm kan zijn. Onderzoekers van de Universiteit van Central Lancashire en NASA’s Marshall Space Flight Centre (MSFC) hebben de foto’s gemaakt met de High-Resolution Coronal Imager (kortweg Hi-C), een camera die aan boord zat van een sondeerraket, een raket ontworpen om onderzoek te doen gedurende een suborbitale ruimtevlucht. De raket werd op 29 mei 2018 gelanceerd vanaf White Sands Missile Range in de VS. Op foto’s van de zon, die met andere instrumenten leeg leken te zijn, zijn nu strengen te zien die ongeveer 500 km breed zijn. Met Hi-C kunnen details van wel 70 km worden gezien, dat is slechts 0,01% de grootte van de zon.

Hoe de strengen precies ontstaan is nog niet bekend. Bij een volgende vlucht met een sondeerraket willen ze de Hi-C gegevens combineren met die van NASA’s Parker Solar Probe en ESA’s Solar Orbiter (SolO) en dan willen ze meer te weten komen over de wijze waarop de strengen ontstaan.

In The Astrophysical Journal werd dit vakartikel erover gepubliceerd. Hier zijn nog meer foto’s te zien die met Hi-C van de zon zijn gemaakt. Bron: UCLAN.