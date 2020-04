NASA steunt ontwerp voorstel waarbij een maankrater omgebouwd wordt tot radiotelescoop

door

De ‘Lunar Crater Radio-Telescope’ afgekort LCRT is een concept radiotelescoop ontworpen in het kader van het NASA Innovative Advanced Concepts programma (NIAC). Uit het NIAC programma worden de meest innovatieve ingediende voorstellen gekozen en vervolgens gesteund door NASA. Het team dat de LCRT ontwerpt is recent geselecteerd (fase I) en heeft van NASA negen maanden de tijd en 125.000 USD gekregen om het concept verder uit te werken. De radiotelescoop zou gestationeerd moeten worden aan de achterkant van de maan in een grote krater. Mocht de telescoop daadwerkelijk gebouwd worden dan zou deze, met een diameter van 1 km, de grootste parabolische radioschotel worden in het zonnestelsel.

De voordelen van deze radiotelescoop zijn groot in vergelijking met de op aarde gestationeerde telescopen of telescopen die rond de aarde cirkelen. Gestationeerd op de maan heeft deze telescoop geen last van atmosferische ruis en radio interferentie. De grootste slag te winnen zou zijn op het gebied van de kosmologie inzake de studie van de vroegste momenten van het universum, met name de eerste fractie van een seconde na de oerknal en de daaropvolgende expansie van het heelal. “De LCRT zou enorme wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van kosmologie mogelijk kunnen maken door het vroege universum te observeren in de 10-50 m golflengteband (6-30 MHz frequentieband), die tot op heden niet door mensen is onderzocht”, schrijft robotica-technoloog en teamleider Saptarshi Bandyopadhyay van NASA’s JPL in zijn projectoverzicht.*

Het NASA team wil in de krater een frame van draadgaas laten uitrollen met een diameter van 1 km door maanrobots in een maankrater met een diameter van 3 tot 5 kilometer. Het is ook de bedoeling dat de telescoop in de toekomst onderhouden en beheerd kan worden door de astronauten woonachtig in het ‘Artemis Lunar Base Camp’. Dit Artemis project van NASA zal bestaan uit een hele serie (on)bemande vluchten naar de maan in dit decennium om aldaar, met onder meer toekomstige ondersteuning van een maan ruimtestation (Lunar Gateway), een basiskamp op te zetten. Aanvankelijk zouden er vier astronauten tegelijk kunnen verblijven. De eerste astronauten zouden in 2024 in het kader van Artemis naar de maan gestuurd worden. Bron: ScienceAlert / NASA

