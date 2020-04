Help de NASA komende week om de parallax van Wolf 359 te bepalen

door

De NASA vraagt iedereen wereldwijd om vanaf komende zaterdag 18 april tot maandag 27 april twee sterren te fotograferen, de ster Wolf 359 (jawel, bekend van Star Trek: The Next Generation), die op het noordelijk halfrond zichtbaar is, en Proxima Centauri, die op het zuidelijk halfrond zichtbaar is. Het gaat er bij deze actie om dat van de twee sterren de parallax gemeten wordt. Normaal gesproken doe je dat van nabije sterren door een foto te maken en dan een half jaar later weer – de positie van de aarde aan de andere kant van de zon zorgt dan voor een parallax van de ster, een kleine verschuiving ten opzichte van de achtergrondsterren. Met die verschuiving is de afstand van de ster tot de aarde te berekenen (zie afbeelding hieronder)

De basis van deze klassieke parallaxmeting is 300 miljoen km, twee keer de afstand aarde-zon. Komende week wil men een véél grotere basis gebruiken. De NASA wil namelijk die twee sterren ook volgende week fotograferen door de New Horizons ruimteverkenner, die eerder langs Pluto en Arrokoth vloog. Op 22 en 23 april gaat ‘ie beide sterren twee keer fotograferen en op dat moment staat de sonde 7,01 miljard km van de aarde, da’s 6,5 lichturen van ons vandaan. Als we dan tegelijk de foto’s op aarde maken van de twee sterren dan levert dat dus een basis van ruim zeven miljard km op, waarmee veel nauwkeuriger parallaxmetingen van de twee sterren te maken zijn. Daar komt bij dat de sterren in de ruimte ook een eigenbeweging hebben. De parallax met de aardbaan als basis wordt door die eigenbeweging vertroebeld. Maar bij gelijktijdige fotografie van de sterren door New Horizons en op aarde heb je geen last van die eigenbeweging.

Wolf 359 Wolf 359 (positie: RK: 10 56 23.665 Decl: + 06 59 58.48, sterrenbeeld Leeuw) is met 7,89 lichtjaar op het Alpha Centauri-stelsel en de Ster van Barnard na de dichtstbijzijnde ster tot de zon en de intrinsiek zwakste ster in de buurt van de zon (afgezien van de bruine dwergen Luhman 16 en WISE 0855-0714). Ondanks de kleine afstand is de ster veel te zwak om met het blote oog gezien te kunnen worden. De ster is zo klein en zwak (+13,5m) dat als hij in ons zonnestelsel op de plek van de zon zou staan een telescoop nodig zou zijn om goed te kunnen zien dat deze ster een schijfje is. Ook zou het daglicht niet meer bedragen dan tien keer het licht van de volle maan. Net als vele andere rode dwergen is Wolf 359 een vlamster wat wil zeggen dat de helderheid tijdelijk enorm kan toenemen. Een hypothetische planeet die rond deze ster draait zou zich op een afstand van 0.0042 AU moeten bevinden om genoeg energie te ontvangen voor leven. Door deze afstand zou de planeet net als onze maan in een synchrone rotatie zijn waardoor één kant permanent naar de ster gekeerd is. Tijdens een flare zou er zoveel röntgenstraling vrijkomen dat dit een eventuele planeet zou steriliseren. Tot dusver zijn er echter geen aanwijzingen gevonden dat er planeten bij Wolf 359 aanwezig zijn. Bron: Wikipedia.

Om mee te doen heb je een telescoop nodig met een spiegel van minimaal 6 inch (15,2 cm) en een camera. De resultaten van de actie zullen in mei bekend worden gemaakt. Meer info over de actie vind je hier. Bron: Facebook/Astroforum.