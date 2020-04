Stephen Wolfram komt met een pad naar een Theorie van Alles

door

De bekende Britse informaticus en natuurkundige Stephen Wolfram, maker van het computerprogramma Mathematica en oprichter van Wolfram Research, is gekomen met een pad naar een Theorie van Alles (Engels: Theory of Everything, TOE), een unificatietheorie die alle grote theorieën uit de natuurkunde zou verenigen, de Relativiteitstheorie en de Kwantummechanika. In een lange blog zet hij z’n theorie uiteen, dat een voorstel lijkt te zijn tot unificatie van die theorieën. Ik ben nogal voorzichtig zoals je merkt in de bewoording met ‘een pad naar’ en ‘voorstel tot’ en dat komt omdat het tamelijk ingewikkelde kost is en op dit moment niet exact de status van Wolfram’s theorie duidelijk is. In de blog beschrijft hij het heelal met een set van regels die lijken op computeralgebra – een verzameling van abstracte relaties tussen abstracte elementen, wat hij hypergrafen noemt. Uit die regels komt de fysieke werkelijkheid van het heelal tevoorschijn (’emerges’), de ruimte, de tijd, de natuurkrachten, de elementaire deeltjes, e=mc², … alles dus. In een 448 pagina’s tellend technisch document komt Wolfram, inmiddels 60 jaar, met de details van z’n theorie. En een nieuwe website over z’n ambitie, The Wolfram Physics Project, waar o.a. 430 uur (!) videomateriaal op komt te staan, maakt het plaatje helemaal compleet.

Nou zijn er meer theorieën die beweren dat ze de unificatie van Relativiteitstheorie en Kwantummechanika kunnen bereiken, zoals de snaartheorie en de loopkwantum-gravitatie, theorieën die tot nu toe niet in staat waren om meetbare voorspellingen te doen. De grote vraag is natuurlijk of Wolfram’s pad naar een Theorie van Alles wel zal leiden tot een echt bruikbare theorie, eentje die voorspellingen kan doen die gefalsifieerd of geverifieerd kunnen worden. Komende tijd maar even de natuurkundige blogosfeer volgen hoe z’n theorie daar beoordeeld wordt. Met de huidige quarantainemaatregelen moet er toch tijd genoeg zijn dat te kunnen doen. 😀 Bron: Stephen Wolfram.com.