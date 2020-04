Helikopter bevestigd aan robotrover Perseverance

door

De robotrover ‘Perseverance’ zal in de periode tussen 17 juli en 5 augustus a.s. gelanceerd worden naar Mars. De lancering is in het kader van NASA’s Mars 2020 missie. Als alles goed gaat met de lange reis zal het ruimtevaartuig met rover, lander en helikopter aan boord, in de Jezero-krater landen op 18 februari 2021. Momenteel leggen ingenieurs de laatste hand aan alle voorbereidingen van het ruimtevaartuig in het Kennedy Space Center in Florida. Recent heeft het assemblage-, test- en lanceringsteam belangrijke mijlpalen voltooid, waaronder de bevestiging van de helikopter op de Perseverance rover.





Helikopter

De Mars-helikopter is het eerste vliegtuig in de geschiedenis dat een vlucht zal gaan maken op een andere planeet. Anderhalve week geleden werd er 401 kg hydrazine in de vier brandstoftanks van de daalrakettrap geladen. Na het tanken van de daalrakettrap werd het systeem dat de Mars-helikopter naar het oppervlak van de Rode Planeet zal brengen, geïntegreerd met de Perseverance. De helikopter, die 1,8 kg weegt en propellers met een diameter van 1,2 meter heeft, zit in een soort cocon verpakt bevestigd aan de rover. Ingenieurs lagen op 6 april j.l. 34 elektrische verbindingen aan tussen de rover, de helikopter en het stroom toedieningssysteem op de buik van de rover. Na te hebben bevestigd dat gegevens en opdrachten konden worden verzonden en ontvangen, maakten ze het toedieningssysteem aan de rover vast. Uiteindelijk bevestigde het team dat de helikopter elektriciteit van de rover kon ontvangen. Voordat de Mars-helikopter op het oppervlak van de Jezero-krater wordt ingezet, zal hij voor energie op de Perseverance vertrouwen. Daarna zal het zijn eigen elektrische energie opwekken via een zonnepaneel dat zich boven de twee in tegengestelde richting draaiende propellers bevindt. De helikopter blijft het komende jaar ingekapseld op de buik van de rover en zal rond begin mei 2021 worden ingezet – ongeveer twee en een halve maand na de landing op Mars. Zodra de rover ongeveer 100 meter afgelegd heeft en de helikopter een uitgebreide systeemcontrole ondergaan heeft, voert de heli een testvlucht uit gedurende maximaal 30 dagen.

Landing op Mars

Als de ‘aeroshell’, een soort behuizing welke de daalrakettrap en de rover bevat (tezamen ook wel ‘entry-vehicle’ genoemd), op 18 februari 2021 de atmosfeer van Mars binnenkomt, zal het drijfgas via 37 meter lange buizen, gemaakt van roestvrij staal en titanium, naar acht landingsmotoren worden gevoerd. Deze motoren moeten het ruimtevaartuig vertragen, welke zodra het een hoogte van 2200 meter boven het oppervlak heeft op een snelheid van 80 m/sec zal zijn, tot een snelheid van 0,75 m/sec tegen de tijd dat het zich ongeveer 20 meter boven het oppervlak bevindt. Met deze snelheid zal dan de ‘skycrane’ of luchtkraan manoeuvre ingezet worden; koorden worden uitgerold om de rover zo een 7,6 meter onder de daalraket te laten zakken. Zodra het ruimtevaartuig de Marsbodem raakt bij de Jezero-krater worden de verbindingskoorden doorgesneden en zal de daalraket ervandoor gaan. De Perseverance is een robotische rover volgepakt met wetenschappelijk instrumentarium en weegt 1025 kg. De rover zal op zoek gaan naar sporen van microbieel leven in het verleden, onderzoek doen naar het klimaat en de geologie van de planeet, alsmede monsters verzamelen die worden teruggestuurd naar de aarde. Bronnen: Space Daily / NASA JPL