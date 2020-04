Komeet Y4 ATLAS is aan ‘t uiteenvallen, maar niet getreurd: komeet F8 SWAN komt eraan!

door

Komeet C/2019 Y4 ATLAS leek zo veelbelovend, maar zoals ik ruim een week geleden meldde wordt het een domper, omdat de komeet aan het uiteenvallen is en z’n hoge voorspelde helderheid in mei bij lange na niet gehaald wordt. Exit Y4 ATLAS dus…. en enter komeet C/2020 F8 SWAN! Want dat lijkt de nieuwe ster eh… komeet aan het firmanent te zijn. Die komeet werd op 25 maart j.l. ontdekt met de SWAN (the Solar Wind ANisotropies) camera aan boord van de Solar Heliospheric Observer (SOHO) ruimteverkenner – ontdekt door Michael Mattiazzo in Australië in de SOHO data. Op dit moment is de komeet nog van magnitude +8m, al te zien in een kleine telescoop of verrekijker… als je tenminste op het zuidelijk halfrond woont. Hij is op 13 mei het dichtst bij de aarde (afstand dan: 83 miljoen km, iets meer dan de helft van de afstand aarde-zon), op 27 mei het dichtst bij de zon. En die lijkt volgens de laatste voorspellingen net voor dat perihelium ook behoorlijk helder te kunnen worden, zichtbaar met het blote oog (op noordelijke breedtegraden)!

Ik zal later in aanvulling op deze blog nog wel komen met zoekkaartjes om de komeet te kunnen vinden. Weet alvast dat hij vanaf midden-mei te zien zal zijn in het noordoosten vroeg in de ochtend voor zonsopkomst. Tenzij ‘ie natuurlijk uiteenvalt, zucht…. Bron: Universe Today.