Nieuwe aardachtige exoplaneet in leefbare zone ontdekt in oude gegevens van Kepler

Door de gegevens uit te pluizen van Kepler, de ruimtetelescoop die al een poos niet meer functioneert (in 2018 officieel uitgeschakeld), hebben sterrenkundigen een nieuwe aardachtige exoplaneet ontdekt, eentje die zich bevindt in de leefbare zone, de zone waar de temperatuur precieus goed is om water in vloeibare toestand te laten zijn. De nieuwe planeet heet Kepler-1649c en hij staat 300 lichtjaar van ons vandaan. Hij is 1,06 keer zo groot als de aarde en hij ontvangt van z’n moederster 75% zoveel licht als de aarde van de zon ontvangt. Die ster is een rode dwerg, een ster die erom bekend staat dat ‘ie een grillig karakter heeft, met af en toe heel felle uitbarstingen. Kepler-1649c draait in 19,5 dagen om de ster.

Eerder was al een andere exoplaneet bij de ster ontdekt, Kepler-1649b, die twee keer zo dicht bij de ster staat als Kepler-1649c. Beide planeten hebben een baan die in resonantie met elkaar is, een unieke 9:4 verhouding van de omlooptijden. Die vreemde verhouding duidt mogelijk op nog een derde planeet, precies tussen de twee bekende planeten in, eentje die nog niet gevonden is. In het vakblad The Astrophysical Journal Letters verscheen dit artikel over de ontdekking van de planeet. Door de archieven van Kepler verder door te spitten hopen de sterrenkundigen nog meer exoplaneten te ontdekken.

Bron: NASA/JPL.