NASA wil 27 mei voor ‘t eerst een bemande vlucht doen met SpaceX’s Dragon capsule

De NASA heeft vandaag bekendgemaakt dat het op woensdag 27 mei – schrijf ‘t met dikke letters in je agenda! – voor het eerst een bemande vlucht wil gaan uitvoeren met de Dragon capsule, de zogeheten DM-2 missie. Twee astronauten zullen dan voor ‘t eerst een lancering met een commerciële raket én capsule gaan maken, met de Falcon 9 raket en Dragon capsule, beiden van SpaceX van Elon Musk. De astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley zullen die astronauten zijn en zij zullen met de Dragon naar het internationale ruimtestation ISS gaan (zie de tweet hieronder over deze twee astronauten).

Meet your Demo-2 crew! ???????????? ?????????: Bob Behnken, joint operations commander ?????????: Doug Hurley, spacecraft commander@AstroBehnken & @Astro_Doug will be riding Crew Dragon and Falcon 9 to the @Space_Station on May 27th, returning crewed spaceflight to American soil! pic.twitter.com/U0Hb4kdLvy — John Kraus ???? (@johnkrausphotos) April 17, 2020

De lancering zal op 27 mei om 22.32 uur Nederlandse tijd plaatsvinden vanaf Kennedy Space Center in Florida. Het is dan voor het eerst sinds juli 2011, toen de laatste Space Shuttle (dat was Atlantis) afscheid nam, dat de Amerikanen niet afhankelijk zijn van de Russen om astronauten de ruimte in te brengen. De laatste testvlucht van de Dragon capsule, toen nog zonder bemanning, was goed verlopen, in tegenstelling tot die van concurrent Boeing, wiens testvlucht met de onbemande Starliner in december desastreus was verlopen. Bron: Phys.org.