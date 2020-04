Volgens nieuwe berekeningen zijn er minstens 36 intelligente, communicerende beschavingen in de Melkweg

door

Nieuwe berekeningen van het aantal ‘Communicating Extra-Terrestrial Intelligent civilizations’ (CETI) in ons Melkwegstelsel geven aan dat het aantal minstens 36 bedraagt met een marge van 175 naar boven en 32 naar beneden. Al decennia geleden heeft Frank Drake een vergelijking opgesteld om het aantal intelligente beschavingen te berekenen, maar die vergelijking is nu door Tom Westby en Christopher Conselice gewijzigd. Dit tweetal heeft ook rekening gehouden met factoren zoals de stervorming in het Melkwegstelsel, het metaalgehalte van sterren en de waarschijnlijkheid dat sterren in hun leefbare zone (de zone waar de temperatuur hoog genoeg is om vloeibaar water te laten bestaan) aardachtige planeten hebben. Ook hanteren ze de zogeheten ‘Astrobiological Copernican Weak and Strong conditions‘, waarbij de situatie van in ieder geval één planeet met leven als basis dient, de aarde. Onder de meest strenge, behoudende condities komen ze uit op 36 +175/-32 beschavingen. Die zouden gemiddeld 17.000 lichtjaar van elkaar verwijderd moeten zijn. Het meest komen de beschavingen voor bij M-dwergen met lage massa, een lichtzwakke categorie sterren. De zon is een G-dwerg en die categorie sterren is volgens Westby en Conselice slecht bedeeld met planeten met intelligente beschavingen – de zon is dus een uitzondering. Omdat M-dwergen nogal grillig kunnen zijn door hun uitbarstingen van sterke sterrenwind zijn de beschavingen daar volgens het tweetal geen heel lang leven beschoren. Hier het vakartikel met de berekeningen, te verschijnen in the Astrophysical Journal. Bron: Francis Naukas.