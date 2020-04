Video: de aarde gefilmd door BepiColombo toen ‘ie er langs vloog

door

Vorige week vrijdag 10 april vloog de Europese ruimteverkenner BepiColombo langs de aarde. Dat was een gravitationele fly-by, een manoeuvre die nodig was om ‘m verder op weg te helpen naar z’n uiteindelijke doel, de planeet Mercurius. BepiColombo heeft drie ‘selfie’ camera’s aan boord en daarmee werden die dag zo’n 200 foto’s gemaakt, waarvan onderstaande video is gemaakt (voorzien van een klassiek deuntje). Bij de beelden tijdens de dichtste nadering (ca. 13.000 km afstand) zien we op aarde Oost-Afrika, het Arabisch schiereiland en India. Helemaal aan ‘t eind van de video komt ook de maan nog even in beeld, een spatje licht aan het uiteinde van de zonnepanelen.

Meer beelden zijn hier te zien. Bron: ESA.