En de diameter van exoplaneet KELT-11b is… 181.600 km

Impressie van HD 93396 en z’n planeet KELT-11b. Credit: ESA.

De Europese exoplanetenverkenner Cheops (Characterising Exoplanet Satellite), die vorig jaar december gelanceerd werd en die daarna enkele maanden in een testperiode verkeerde, is geheel klaar om met het grote werk ter beginnen: het nauwkeurig onderzoeken en in kaart brengen van de 4000 reeds bekende exoplaneten en dan met name de kleinere exoplaneten. En wat dat betreft is ‘ie helemaal klaar om aan z’n missie te beginnen, die eind april officieel start. Zo heeft Cheops bijvoorbeeld al gekeken naar de planeet vlakbij HD 93396, een gele subreus 320 lichtjaar van ons vandaan, waar de exoplaneet KELT-11b omheen draait, een zogeheten ‘hete Jupiter’. Da’s een opgeblazen gasreus, pakweg 30% groter dan Jupiter, zo wisten we al uit eerdere waarnemingen.

Credit: ESA/Airbus/CHEOPS Mission Consortium

Door de dips in de lichtcurve van de ster zeer nauwkeurig te meten (als de planeet gezien vanaf de aarde voor de ster langs schuift – zie de afbeelding hierboven) weten de sterrenkundigen de diameter van KELT-11b te bepalen: 181.600 km +/- 4300 km. Ding dong, 181.600 km diameter, gemeten op een afstand van 320 x 10 biljoen km! Da’s een precisie die vijf keer groter is dan wat de sterrenkundigen eerder op aarde konden bereiken. Kortom, Cheops is klaart voor het grote werk! Komende tijd gaat hij exoplaneten bestuderen zoals de superaarde 55 Cancri e, die bedekt is door een oceaan van kolkende lava, en de warme Neptunus GJ 436b, die langzaam maar zeker z’n atmosfeer verliest door de invloed van z’n moederster. Nou, we zijn reuzen benieuwd wat daar allemaal uit tevoorschijn gaat komen.

Bron: ESA.