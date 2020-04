Inslag vallende ster boven Groningen op webcam te zien?

door

De inslag van een meteoor (in de volksmond vallende ster geheten) boven Groningen is op een webcam van de Gasunie te zien. De inslag vond dinsdagochtend even voor 10.00 uur plaats. De inslag is geregistreerd door een webcam die bij de nestkast op het Gasunie-gebouw staat opgesteld[ ]. “We werden er op geattendeerd door een sterrenkundige die contact met ons opnam”, laat een woordvoerder van de Gasunie weten. Op de beelden is te zien hoe een meteoor naar beneden komt. Het gesteente lijkt vervolgens in te slaan in de stad, in de wijk De Hunze of in Beijum, maar dat is niet precies te herleiden uit de beelden. Sterrenkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit is er nog niet van overtuigd dat het om een meteoor gaat. “Dit zou iemand ook met eigen ogen moeten hebben gezien en daarvan zijn bij mij nog geen meldingen bekend.” Jurriëns roept iedereen op die wél iets heeft gezien, om die waarneming bij hem te melden. Dat kan via t.a.jurriens@rug.nl (en uiteraard ook via de Astroblogs hier).

Hieronder zie je een tweet met daarin de video. De meteoor gaat van linksboven naar rechtsonder als een donker spoor.

Deze week zijn er aan het firmament flink wat vallende sterren te zien. De aarde passeert namelijk deze dagen meteorenzwerm Lyriden. De zwerm bereikt op woensdag 22 april 2020, rond 11 uur, zijn maximum. De meteoren van de Lyriden zijn snel en helder en vertonen soms vuurbollen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo’n 13 meteoren per uur vallen. Of de meteoor van vanochtend (áls het een meteoor was) ook een Lyride is is niet bekend.

Bron: Omroep OOG + GIC + Tweet Michiel Bal.