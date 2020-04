New Horizons na acht miljard kilometer op de teller nog topfit

Missie update

Ten eerste is er het ‘Stellar Parallax Experiment’ dat in april/mei a.s. zal plaatsvinden. (Amateur)-astronomen wereldwijd kunnen hieraan deelnemen. De New Horizons is bijna 9 miljard km van de aarde verwijderd. Dat is zo ver weg dat de meest nabije sterren op verschillende posities aan de hemel verschijnen dan vanaf de aarde. Dit is te wijten aan het andere perspectief dat New Horizons heeft van deze sterren vanuit zijn verre positie. Op 22 en 23 april zal New Horizons twee van de dichtstbijzijnde sterren, Proxima Centauri en Wolfe 359, in beeld brengen. Op aarde maken professionele astronomische observatoria zich op om beelden te maken maar ook amateurwaarnemers kunnen foto’s nemen van dezelfde sterren. Met gebruik van speciale software worden de beelden van de NH en de grondtelescopen met elkaar gecombineerd, opdat er stereobeelden van deze sterren gemaakt kunnen worden, deze tonen dan de ster alsof ze a.h.w. ‘uit de hemel opspringt’ vanwege de ‘parallax’ of het veranderde perspectief tussen de aarde en de New Horizons. Zie ook de site van de NH-missie voor meer details.*





Men zal de 3D-beelden in mei a.s. uitbrengen. Verder betreft de missieupdate dat er deze zomer een drietal telescopen, de Japanse Subaru telescoop, de Amerikaanse Gemini- en de Keck-telescopen, ingeschakeld gaan worden om nieuwe Kuipergordelobjecten (KBO’s) te zoeken, zodat de New Horizons die vervolgens kan gaan bestuderen. NASA verwacht dat er met deze waarnemingen honderden nieuwe KBO’s zullen worden gevonden. Een groot deel hiervan zal zich te ver verwijderd bevinden van de New Horizons maar een deel, NASA denkt aan tientallen, zullen waarschijnlijk dichtbij genoeg zijn om vanuit NH in beeld te brengen. Deze beelden zullen waardevol zijn om de eigenschappen, oppervlakte, vorm, rotatie enz., van KBO”s beter te kunnen bepalen. Tot nu toe zijn er zo een twintigtal KBO’s onder de loep genomen en met dit project hoopt men dit aantal minstens te verdrievoudigen.



Vervolgens zal men op basis van de beschikbare gegevens kijken of een flyby van een andere KBO mogelijk is. Afgelopen jaar deed New Horizons een flyby met de KBO Arrokoth (2014 MU69) op 1 januari 2019. Computermodellen geven aan dat de kans op het vinden van een andere KBO klein is, omdat er nog zo weinig brandstof over is in de NH. De kans is klein maar de projectleiders gaan er alles aan doen om nog zo een close-up van een KBO te kunnen maken. Verder gaat het NH-team ook kijken hoe men via softwareupgrades de mogelijkheden van het instrumentarium vergroot kan worden. Men zal verschillende opties voor kosten- en capaciteitsverhoging voor zes van de zeven instrumenten evalueren en verwacht wordt dat er binnenkort, rond mei, wordt besloten welke zullen worden geïmplementeerd. Volgend jaar rond deze tijd zullen dan deze veranderingen in de vluchtsoftware worden aangebracht, getest en naar New Horizons gestuurd voor gebruik op het schip. Arrokorth

Verder wetenschappelijk nieuws gaat over de flyby van Arrokoth (2014 MU69). Het NH-team publiceerde in 2019 in het wetenschappelijk tijdschrift Science, een analyse over de onstaansgeschiedenis van Arrokoth. Een nog diepere analyse werd begin dit jaar gepubliceerd** (persbericht 13//14 februari 2020). De ontdekking gaat over hoe Arrokoth, en bijgevolg de meeste andere primordiale ‘planetesimalen’ (of planetaire bouwstenen), tot stand kwamen. Jarenlang bestonden er twee concurrerende wiskundige modellen voor planetaire vorming. De gegevens van New Horizons laten duidelijk zien dat slechts één van deze modellen – het ‘pebble cloud collapse’-model genoemd – een object als Arrokoth kan produceren. Het bewijs hiervoor was de gedetailleerde vorm, geologie en uitlijning van de twee helften of “lobben” van Arrokoth. De New Horizons-afbeeldingen, compositiespectra en kleurgegevens over Arrokoth wijzen allemaal op dit ‘pebble cloud collapse’-model.