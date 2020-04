Dit is de allerlaatste foto die NASA’s Spitzer ruimtetelescoop gemaakt heeft

door

Links het deel van de Californiënevel, welke Spitzer eind januari heeft gefotografeerd. De rode en groene banden zijn van twee verschillende golflengtes die Spitzer ‘ziet’ (4,5 resp. 3,6 micrometer), grijs er tussen is een mix van die twee. Credit: NASA/JPL-Caltech

Aan de missie van NASA’s Spitzer infrarood-ruimtetelescoop kwam op 30 januari een einde, na een lang en zeer succesvol dienstverband van zestien jaren. Spitzer was ooit één van NASA’s vier Grote Observatoriums, naast Hubble, Chandra en Compton. Van dat viertal zijn alleen Hubble en Chandra nog in bedrijf. Spitzer werd oorspronkelijk de Space Infrared Telescope Facility genoemd, maar is later vernoemd naar een beroemde astronoom, wijlen Lyman Spitzer. De allerlaatste foto die Spitzer gemaakt heeft, net voor de stekker er spreekwoordelijk uit ging, was van een deel van de Californiënevel, 1000 lichtjaar van ons vandaan. De nevel heeft die naam omdat ‘ie lijkt op de Amerikaanse ‘Golden State’. Nou eigenlijk werd er niet één foto van gemaakt, maar een hele serie gedurende maar liefst vijf dagen en daar werd een mozaïek van gemaakt, de foto hierboven. Het zichtbare licht van de nevel komt van gas dat verhit wordt door een ster middel in de nevel, Xi Persei, ook wel Menkib genoemd.

Dwars door de Californiënevel is nog een spiraalstelsel op de achtergrond zichtbaar, op de cirkel aangegeven. Credit: NASA/JPL-Caltech

Bron: NASA.