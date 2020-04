In vogelvlucht; asteroïde (52768) 1998 OR2 en een overzicht van planetaire defensie

Overzicht aardscheerders

(On)gevaarlijke aardscheerders zijn er in alle soorten en maten. Dit artikel bevat een kort overzicht met betrekking tot een mogelijke inslag op aarde, de organisaties die betrokken zijn bij planetaire defensie, en informatie over activiteiten rondom de asteroïde (52768) 1998 OR2 waaronder een online voorstelling van het Virtual Telescope Project vanuit Rome op 28 april a.s. (n.1). Iedere dag wordt onze aarde gebombardeerd met meer dan 100 ton aan stofdeeltjes afkomstig van materiaal dat asteroïden en kometen ooit ‘uitspuwde’. Soms zien we deze deeltjes opbranden zodra ze de aardse atmosfeer binnendringen en de zogenoemde ‘vallende sterren’ creëren. Ongeveer één keer per dag dringt een hemelobject ter grootte van een basketbal de atmosfeer van de aarde binnen en brandt hierin op. Zo’n één keer per jaar dringt een asteroïde ter grootte van een paar vierkante meter door in de aardse atmosfeer, ook deze verbranden voordat ze het aardoppervlak bereiken. Zeer zelden overleven omvangrijke fragmenten het passeren van de aardse atmosfeer, raken het oppervlak en worden meteorieten. Ongeveer om de 2000 jaar slaat er een meteoriet ter grootte van een voetbaldveld op de aarde in, deze brengt, en dat is niet verwonderlijk, de omgeving van de inslag flink wat schade toe. De in de titel genoemde asteroïde (52768) 1998 OR2 die op 29 april a.s. langs scheert is groot, 1,8 bij 4,1 km. maar vormt geen bedreiging voor de aarde.

Verder, zo is er berekend, zijn er iedere paar miljoen jaar inslagen op aarde van hemelobjecten die groot genoeg zijn om aardse beschavingen te bedreigen in hun bestaan of compleet weg te vagen. De Chicxulubkrater is het 180 kilometer brede restant van een enorme inslag die ongeveer 65 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. De inslag ervan heeft misschien (mede) geleid tot het einde van het tijdperk der dinosauriërs. Ruimterotsen kleiner dan ongeveer 25 meter zullen hoogstwaarschijnlijk opbranden als ze de atmosfeer van de aarde binnenkomen en weinig of geen schade veroorzaken (een inslag als bij Tsjeljabinsk in 2013, geschatte grootte meteoriet 17 m., komt zo 1 à 2 keer per eeuw voor). Als een aardscheerder groter dan 25 meter maar kleiner dan een kilometer de aarde zou raken, zou dit waarschijnlijk lokale schade aan het impactgebied veroorzaken. Alles groter dan één tot twee kilometer kan wereldwijde effecten hebben. Met een diameter van resp. 7, 4 en 2,1 km zijn bijvoorbeeld potentieel gevaarlijke asteroïden (PHA’s) als (53319) 1999JM8, 4183 Cuno en 4179 Toutatis (n.2 wikipedia lijst 22 PHA’s). Maar, ter vergelijking: asteroïden die de grote asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter bevolken en geen bedreiging vormen voor de aarde, kunnen wel 940 kilometer breed zijn.

NEO’s, PHA’s , Planetaire defensie

Een near-Earth object (NEO) is elk klein hemellichaam in ons zonnestelsel waarvan de baan het object in de buurt van de aarde brengt. Van de NEO’s zijn er zo een 20.000 bekende NEA’s (near-Earth asteroids) en een paar honderd NEC”s (near-Earth comets) en ook rakettrappen kunnen een NEO zijn. Een NEO wordt beschouwd als een PHO (potential hazardous object) als de minimale baanafstand (MOID, minimal orbit intersection distance) ten opzichte van de aarde minder is dan 0,05 AU (7.500.000 km of ong. 19,5 maal de afstand aarde – maan) en de absolute helderheidsmagnitude meer is dan 22, ongeveer overeenkomend met een diameter boven de 140 meter. De meeste van deze objecten zijn potentieel gevaarlijke asteroïden (PHA’s) en een klein deel bestaat uit kometen. Vanaf januari 2020 zijn er 2044 bekende PHA’s (ongeveer 10% van het totale aantal bekende NEO’s), waarvan er naar schatting 157 groter zijn dan 1 km in diameter.