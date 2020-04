Is er een verband tussen gammaflitsers (GRB’s) en snelle radioflitsen (FRB’s)?

door

Toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. En dat lijkt nou ook op te gaan voor de vraag of er een verband is tussen gammaflitsers (Engels: Gamma Ray-Bursts, GRB’s) en snelle radioflitsen (Fast Radio Bursts, FRB’s). Gisteravond werd die vraag gesteld tijdens de zeer interessante online versie van Astronomy on Tap (AoT Leiden, normaal gesproken één keer per maand live IN een bar in Leiden) en de sterrenkundige Emily Petroff beantwoordde de vraag – zie de video hieronder vanaf 1h22m50s (sowieso het bekijken van de gehele video waard).

Antwoord van Petroff: het zou kunnen, maar we weten het niet. En nu, één dag na de AoT lees ik op de ArXiver dit binnengekomen vakartikel:

Tsjonge, hoe bestaat het, zo kort na elkaar. In het artikel zeggen ze dat er mogelijk twee waarnemingen zijn gedaan van een GRB en een FRB die dezelfde bron hebben. De onderzoekers onderzochten 110 FRB’s en 1440 GRB’s en daarbij keken ze vooral of er een ruimtelijk verband is, of ze op dezelfde lokatie aan de hemel plaatsvonden. Bij eentje is dat geval gevonden, bij FRB 171209, ontdekt met de Parkes radiotelescoop in Australië, en de langdurende GRB 110715A. De GRB vond plaats op 11 juli 2015, de FRB was op 12 september 2017. Nee, een kortstondige uitbarsting op hetzelfde moment was er niet, maar wel eentje vanuit dezelfde lokatie, een sterrenstelsel met een roodverschuiving van z=0,82 (7 miljard lichtjaar afstand). Het verband tussen de twee gebeurtenissen is statistisch niet erg hard (tussen 2,28 en 2,55 sigma, pas vanaf 5 sigma is sprake van een bewijs), maar mocht het verband er daadwerkelijk zijn dan denken ze dat de magnetar die de GRB veroorzaakte, óók de FRB heeft veroorzaakt. Bron: ArXiver.