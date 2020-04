Het Pentagon geeft UFO filmbeelden van de Amerikaanse marine officieel vrij

door

Het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van defensie, heeft recent toestemming gegeven voor vrijgave van drie eerder gelekte topgeheime video’s van de Amerikaanse marine. De video’s tonen ‘onverklaarbare luchtverschijnselen’, in het Engels ook wel ‘unidentified aereal phenomena’ (UAP) genoemd. Één van de video’s is opgenomen in november 2004 en twee ervan zijn opgenomen in januari 2015. Deze zogenoemde ‘FLIR1, GoFast en Gimbal’ video’s zijn geschoten door Amerikaanse marinevliegers tijdens trainingsvluchten en zijn de afgelopen jaren gepubliceerd vergezeld van ooggetuigenverslagen. Twee van de drie video’s verschenen voor het eerst in een artikel van de New York Times. Dat artikel ging over geheim UFO onderzoek van defensie dat in 2012 werd afgerond. De derde video (FLIR1, USS Nimitz 2004) verscheen in maart 2018, deze werd uitgebracht door de To The Stars Academy of Arts & Sciences. In september 2018 gaf een woordvoerder van de Amerikaanse marine in een officiële verklaring toe dat de UAP’s geen geheime testtoestellen waren. De marine duidde deze objecten aan als ‘niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen’ of UAP’s. Ook bevestigde men dat het om authentieke beelden ging. Wat er op de beelden te zien valt wil of kan de marine niet zeggen. De beelden lijken snel bewegende objecten te tonen die zijn vastgelegd door geavanceerde infrarood sensoren.

Het Pentagon heeft verklaard dat deze vrijgave een poging was “om zowel eventuele misvattingen bij het publiek weg te nemen over de vraag of de beelden die circuleerden wel of niet authentiek waren” en ook, inspelend op alle speculatie’s, “de video’s niet interessanter te maken dan ze zijn,” tevens voegt het Pentagon eraan toe; “De luchtverschijnselen die in de video’s worden waargenomen, blijven gekarakteriseerd als ‘niet geïdentificeerd’. Zie voor de officiële verklaring de site hieronder.* In maart 2020 en december 2019 verschenen er AB’s over de video’s van de Amerikaanse marine.** Alex Griffioen van UFO meldpunt Nederland meldt in het artikel van de NOS over de video’s en ik citeer Griffioen: Het kan zijn dat het Pentagon het materiaal nu officieel vrijgeeft in de hoop dat een grotere groep deskundigen zich ermee bezig gaat houden.” Het Pentagon maakte in 2017 bekend dat het vijf jaar lang voor 22 miljoen dollar zelf onderzoek had gedaan naar de onbekende vliegende objecten. Dit onderzoek werd in 2012 afgerond. Na afronding van het UAP onderzoek van defensie in 2012 is men momenteel weer bezig met het schrijven van nieuwe richtlijnen voor aangifte van UAP’s. Verder in het verleden was er, tussen 1947 en 1969, project Bluebook om ufo-waarnemingen te monitoren. De meeste waarnemingen waren van vliegtuigen, sterren, wolken en spionagevliegtuigen, maar een deel bleef onverklaarbaar. Bronnen: ABC news / DOD / AB / NOS

*https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2165713/statement-by-the-department-of-defense-on-the-release-of-historical-navy-videos/

* https://www.astroblogs.nl/2019/12/20/marine-piloot-ufo-video-tic-tac-verbreekt-na-15-jaar-stilzwijgen/