Zijn er mensen gewond geraakt of zelfs dood gegaan door meteorieten?

Afgelopen zaterdag stond er in het wetenschapskatern van NRC Next een artikel dat ging over de vraag of er wel eens mensen zijn gestorven door een meteoriet. Een boeiende vraag en het antwoord is dat het inderdaad het geval is, namelijk iemand die in 1888 in Irak geraakt werd door zo’n stuk steen uit de ruimte. Naar aanleiding van dat artikel ben ik eens op internet gaan struinen van gevallen waarbij mensen gedood of gewond zijn geraakt of waarbij zo’n meteoriet zeer dichtbij hen insloeg. Ik dacht een aardig lijstje te hebben (hieronder te zien), maar ná die lijst te hebben opgesteld kwam ik deze nog veel langere lijst tegen met gebeurtenissen, bijgehouden door de International Comet Quarterly. Altijd baas boven baas. 🙂 Bij alle gevallen heb ik een status gezet van of het echt gebeurd is of niet. Dat zijn geen wetenschappelijke inschattingen, maar louter van mijzelf.

Uit 1677 stamt het verhaal van een Milanese pater die bij het plaatsje Tortona gestorven zou zijn door de inslag van een meteoriet. De pater werd gevonden met de meteorietsteen diep in zijn been. Status: onzeker.

In 1825 zou iemand in Oriang, India zijn gedood door een meteoriet en iemand anders zou gewond zijn geraakt. Status: onzeker.

Op 22 augustus 1888 viel een hele zwerm meteorieten neer in de buurt van Suleimaniya, tegenwoordig gelegen in Irak, en daarbij kwam één persoon om het leven en een ander werd zwaar gewond. Status: Lijkt zeker door de drie gevonden verslagen, aldus dit recent verschenen wetenschappelijke artikel. Eén van die verslagen zie je hieronder.

In juni 1911 was er een regen van meteorieten bij het dorpje Nakhla in Egypte en daarbij kwam de hond van de boer Mohammed Ali Hakim om het leven. Status: Lijkt wel zeker door de teruggevonden meteorieten.

Op 30 november 1954 lag Ann Hodges uit Alabama te slapen, toen een 3,8 kg zware meteoriet via het plafond insloeg in haar slaapkamer. Hodges raakte daarbij licht gewond. Status: Is wel zeker. Aan de meteoriet is zelfs een hele Wikipedia-pagina gewijd.

Op 14 augustus 1992 werd een jongen uit Mbale, Oeganda, geraakt door een meteoriet. Het had erger af kunnen lopen, maar hij had het geluk dat de meteoriet werd afgeremd door een bananenboom. Status: zeker. De Dutch Meteoriet Society heeft er dit artikel aan gewijd.

Op 9 oktober 1992 kwam er een meteoriet terecht die in de motorkap van een geparkeerde auto insloeg, een Chevrolet, Dat gebeurde in Peekskill in New York. De eigenaresse van de auto, Michelle Knap, zat gelukkig niet in de auto. Status: zeker.

Op 21 juni 1994 zaten Jose Martin en z’n vrouw in de auto toen een meteoriet van maar liefst 1,4 kg dwars door de vooruit kwam. Het stuur verboog en de meteoriet kwam op de achterbank terecht. Wonderbaarlijk geen gewonden verder. Status: niet bekend.

In 2007 zouden honderden boeren bij Peru onwel zijn geworden toen vlakbij een meteoriet insloeg en er gassen vrijkwamen. Ik heb daar diverse malen over geblogd, zoals deze blog. Status: zeker.

In 2009 werd de 14-jarige Duitse scholier Gerrit Blank op straat geraakt door een meteoriet. Ik heb daar toen deze blog aan gewijd. Status: zeker.

In februari 2013 explodeerde boven Tsjeljabinsk in Rusland een hele grote meteoriet (13 miljoen kg zwaar, 20m groot) en toen raakten meer dan duizend mensen gewond, niet zozeer van de meteoriet zelf, maar wel van de supersonische schokgolf, die bijvoorbeeld heel veel ramen deed verbrijzelen. Status: zeker.

In 2016 zou een Indiase buschauffeur bij een meteorietinslag zijn gedood. Status: NASA-wetenschappers hebben de foto’s bestudeerd en op basis daarvan gezegd dat het er meer op lijkt dat de buschauffeur gedood is door een “land based explosion” en niet iets uit de ruimte.

Veel bronnen, onder andere: NRC-Next + Space.com + National Geographic.