NASA heeft drie ondernemingen geselecteerd die de Artemis-maanlander mogen ontwikkelen

De NASA heeft vandaag bekend gemaakt wie de maanlander mogen ontwikkelen, de lander die in het kader van het Artemis programma de eerste vrouw en de volgende man op de maan moet brengen. NASA-baas Jim Bridenstine liet weten dat om in 2024 die twee Amerikanen op de maan te krijgen de volgende drie ondernemingen (allemaal Amerikaans) mogen beginnen aan het ontwikkelen van het ‘human landing system’ (HSL), zoals het wordt genoemd: Blue Origin (Washington), Dynetics (Alabama) en SpaceX (Californië). Hieronder de tweet waarmee Bridenstine het nieuws wereldkundig maakte.

Big News! The #Artemis generation is going to the Moon to stay. I’m excited to announce that we have selected 3 U.S. companies to develop human landers that will land astronauts on the Moon: @BlueOrigin, @Dynetics & @SpaceX. https://t.co/mF6OzFqJJC pic.twitter.com/nuMQlDIyGS

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 30, 2020