Terugblik op scheervlucht asteroïde (52768) 1998OR2 met twee video’s

Voor wie de scheervlucht langs de aarde van asteroïde (52768) 1998OR2 nog eens rustig terug wil kijken heb ik twee video’s over de asteroïde onder dit blogje geplaatst. De eerste bevat radarbeeldopnamen van 18 april j.l. afkomstig van het Arecibo observatorium te Puerto Rico en de tweede video is afkomstig van Gian Masi, hij heeft in het kader van het Virtual Telescope Project opnamen gemaakt op 29 april j.l. vanuit Rome. De meest nabije nadering van de aarde van (52768) 1998 OR2 was op 29 april om 11:56 NL’se tijd. De ruimterots scheerde toen op een afstand van 6,29 miljoen km langs de aarde. Een hemelobject dat dichter dan 7,5 miljoen km de aarde nadert en een absolute helderheidsmagnitude van 22 of meer heeft staat officieel gemeld als potentieel gevaarlijk object (afgekort PHO). Hiervan bestaat het merendeel uit asteroïden, 98%, en een klein deel zijn kometen. Bronnen: Arecibo / VideoFromSpace / Gian Masi