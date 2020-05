Edward Witten: mogelijk is planeet Negen een zwart gat

door

De wereldberoemde natuurkundige Edward Witten, die vooral bekend is van z’n theorieën omtrent snaren, heeft onlangs op Arxiv.org een opmerkelijk artikel geplaatst. Daarin zegt hij dat planeet Negen mogelijk een zwart gat is. Het bestaan van die (vooralsnog hypothetische) planeet werd begin 2016 geopperd door Konstantin Batygin en Mike Brown op grond van de banen van Transneptunische objecten in de buitenste delen van het zonnestelsel. Er wordt sindsdien met man en macht gezocht naar planeet Negen, die volgens berekeningen ergens in de buurt van Orion zou moeten staan (zie kaartje), speurtochten die nog niets hebben opgeleverd.

De planeet zou volgens berekeningen een massa tussen 5 en 10 aardmassa moeten hebben en op een afstand van zo’n 500 AE staan, vijfhonderd keer de afstand aarde-zo’n (150 miljoen km). Witten denkt dat het wellicht helemaal geen planeet is, maar een oer-zwart gat, een zogeheten primordiaal zwart gat, dat tijdens de oerknal werd gevormd. Witten is niet de eerste die met die suggestie aankomt, maar hij heeft wel een manier bedacht om zo’n zwart gat te traceren.

Volgens hem zouden kleine satellieten, zoals voorgesteld met het Breakthrough Starshot project, het zwaartekrachtsveld van het zwarte gat moeten kunnen ‘voelen’. Een vloot met honderden of duizenden van die laser-gestuurde satellietjes (zie afbeelding hierboven) zouden in theorie een snelheid van een duizendste van de lichtsnelheid (300 km/s) kunnen halen en pakweg tien jaar na de lancering zouden ze in de buurt van het zwarte gat kunnen komen en diens bestaan kunnen bevestigen. Dat moeten ze doen door zeer nauwkeurig de tijd te meten, tot op 10 microboogseconde nauwkeurig. Afwijkingen in de tijd ten opzichte van voorspelde tijd zou dan moeten laten zien waar het zwarte gat precies is – áls het er is. Bron: Arxiver