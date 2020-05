Astrofysici ontwikkelen computermodel waarin zwaartekracht en magnetisme in een protoplanetaire schijf gecombineerd worden

Een onderzoeksteam o.l.v. Lucio Mayer, hoogleraar computationele astrofysica aan de Universiteit van Zürich heeft een computersimulatiemodel ontwikkeld waarin twee processen van planeetvorming, planeetontwikkeling en magnetische veldvorming, gecombineerd worden. Voorheen moesten deze processen in afzonderlijke modellen weergegeven worden.



Vanuit een protoplanetaire schijf, bestaande uit gas en stof, die rond de zon draait, ontwikkelden de aarde en de andere planeten van ons zonnestelsel zich ooit samen met hun manen (n.1). Eenzelfde proces moet zich, zo nemen wetenschappers aan, ook afspelen c.q. afgespeeld hebben voor de talloze exoplaneten die de afgelopen decennia ontdekt zijn (n.2). Astrofysici maken geregeld gebruik van computersimulaties om de processen die zich afspelen bij planeetvorming (n.3) uit deze protoplanetaire schijven beter te doorgronden, en in dit onderzoek betrof het de groei van de massa van een planeet en de vorming van het magnetische veld. Tot voor kort waren deze twee processen – planeetontwikkeling en magnetische veldvorming – afzonderlijke onderzoeksgebieden en werden de processen gesimuleerd in afzonderlijke computermodellen. Mayer’s team bestaande uit Hongping Deng, een voormalig Ph.D. student van Mayer en Henrik Latter, universitair docent aan de Universiteit van Cambridge, slaagden erin deze beide processen voor het eerst te combineren in een computersimulatie. De resulaten zijn recent gepubliceerd in The Astrophysical Journal (n.4).



Astrofysici weten dat de gravitatie- of zwaartekrachtsinstabiliteit (GI, n.5) in een roterende materieschijf een doorslaggevende rol speelt bij de vorming van planeten. Het zorgt ervoor dat deeltjes ‘samenklonteren’ zodat structuren met een hoge dichtheid zoals spiraalarmen worden gevormd. Door deze samengevoegde structuren hebben de planeten zich snel kunnen opbouwen, over een periode van ‘slechts’ honderdduizenden jaren of zelfs minder. De effecten van het magnetische veld tijdens zwaartekrachtsinstabiliteit zijn tot nu toe minder onderzocht.