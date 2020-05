Kijk da’s handig: bouwstenen voor een maanbasis gemaakt van astronautenurine

door

Van menselijk afval tot superplastificeerder, urine van astronauten zou een nuttige hulpbron kunnen worden voor het maken van een stevige betonsoort op de maan. Een recente Europese studie, gesponsord door ESA heeft aangetoond dat ureum, de belangrijkste organische verbinding in onze urine, het mengsel voor maanbeton buigzamer zou maken voordat deze verhardt en de definitieve, vaste vorm aanneemt voor toekomstige maanhabitats. Onderzoekers vonden dat het toevoegen van ureum aan het maanpolymeermengsel, een bouwmateriaal vergelijkbaar met beton, beter werkte dan andere veelgebruikte weekmakers, zoals naftaleen of polycarboxylaat, omdat er minder water nodig is. Het 3D-geprinte mengsel bleek sterker te zijn en behield een goede bewerkbaarheid – een nieuw monster kon gemakkelijk worden gemaakt en 10 keer het eigen gewicht dragen zonder van vorm te veranderen. Meer informatie vind je in de bron van deze blog: ESA.