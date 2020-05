door

De NASA gaat z’n beroemde worm logo uit de jaren zeventig weer gebruiken. De felrode letters, die ‘NASA’ in een soort retrostijl laten zien en die ontworpen waren door de firma Danne & Blackburn, werden tussen 1975 en 1992 gebruikt, waarna ze vervangen werden door het huidige logo, de zo niet nog beroemdere ‘meatball’, die oorspronkelijk uit 1959 stamt, de witte letters met sterrenachtergrond en de rode v, die vleugels moeten voorstellen. Op 27 mei zullen Douglas Hurley en Bob Behnken vanaf Kennedy Space Center in Florida met SpaceX Demonstration Mission 2 (SpX DM-2) de eerste bemande vlucht met een ruimtevaartuig van het type Dragon 2 maken, de eerste bemande ruimtevlucht vanuit de Verenigde Staten sinds de laatste spaceshuttlevlucht in 2011. En wat staat er in rode letters op de zijkant van de Falcon 9 raket (ook van SpaceX)? Jawel, het worm logo van de NASA. Zie de Falcon 9 raket hieronder met het logo.

Niet dat ze daarmee de meatball aan de kant zetten voor het worm logo, want de NASA wil ze gewoon allebei hanteren.

Bron: NASA