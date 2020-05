De maan zó gedetailleerd gefotografeerd kan eigenlijk helemaal niet

door

De Amerikaanse fotograaf Andrew McCarthy heeft enkele weken terug bovenstaande foto van de maan op z’n Instagram account gezet. Ziet er best gedetailleerd uit, nietwaar? De kraters spatten bijna van het scherm af, de zeëen lijken donkere dieptes, waar je zo zou kunnen verdrinken, en er zijn zelfs blauw- en bruingetinte gebieden zichtbaar, echt anders dan de eentonige grijze kleuren die we op de maan gewend zijn. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat deze foto ook helemaal niet kan. Oh jawel, McCarthy heeft er echte foto’s voor gebruikt, duizenden foto’s zelfs, allemaal door hemzelf gemaakt met z’n telescoop en camera. En die heeft ‘ie in twee weken gestacked, op de computer op elkaar ‘gestapeld’ tot er één compositiefoto overbleef, de foto hierboven. Maar wat hij daarbij vooral heeft gedaan is kijken naar de terminator, het gebied op de maan waar de grens ligt tussen de door de zon verlichte zijde en de donkere zijde.

Door de omloop van de maan om de aarde ontstaan de schijngestalten en dat zorgt er voor dat die terminator iedere dag een stukje opschuift. Vooral daar in de buurt van de terminator is het contrast tussen licht en donker het grootst en dat levert de meest contrastrijke en daarmee fraaiste foto’s op. Vandaar dat McCarthy telkens de gebieden bij de terminator eruit plukte en die gebruikte voor z’n All Terminator, zoals hij de foto noemt. En dat kan in werkelijkheid dus niet, want we zien de maan nooit helemaal in die terminator-stand, alleen een smalle rand. Maar goed, het blijft toch een heel mooi gezicht, nietwaar?

Tip voor deze blog kwam van collega-astroblogger Olaf, waarvoor dank! Bron: Space.com.