Gisteren had ik het nieuws over de spanning die recent aan de orde kwam met betrekking tot de parameter genaamd σ-8. Net als de meeste lezers lag ik daar zelf niet wakker van, maar op de één of andere manier kunnen natuur- en sterrenkundigen er behoorlijk opgewonden van worden. En niet alleen van &sigma-8; . Ik heb op de Astroblogs een korte inventarisatie gehouden van dergelijke parameters:

De mixhoek θ 13 . Heeft te maken met oscillerende neutrino’s, waar ik in 2012 deze blog over schreef. Laatste stand van zaken: θ 13 = 9°

. Heeft te maken met oscillerende neutrino’s, waar ik in 2012 deze blog over schreef. Laatste stand van zaken: θ = 9° De verhouding tussen de tensor van de zwaartekrachtsgolven en de scalar van de dichtheidsgolven r, waar ik in 2014 deze blog over schreef. Laatste stand van zaken: r < 0,11.

De scalar spectral index, welke aangeeft hoe de dichtheidsvariaties van materie veranderd met de schaalgrootte, ns. Al weer lang geleden dook ‘ie in deze blog op. Laatste stand van zaken: ns = 0,96.

Het huidige kwadratisch gemiddelde van de dichtheidsvariaties van materie in een bol met een straal 8 h – 1 Mpc (waarin h=de gereduceerde Hubble constante) σ-8. Gisteren had ik er deze blog over, veel eerder ook al deze. Laatste stand van zaken: σ-8 = 0,74.

De delta-cp fase, een term die de CP-schending in neutrino oscillaties weergeeft. Zie deze blog daarover. Laatste stand van zaken: δ-cp = – 90°

De dichtheidsparameter van het heelal, bepalend voor de vorm van het heelal, Ω0. Zie deze blog daarover. Laatste stand van zaken: Ω0 = 1

De Y-parameter, die gebruikt wordt voor het testen van de Relativiteitstheorie. Zoals het onderzoek dat hier is beschreven. Laatste stand van zaken: Y = 0,88.

De toestandsvergelijking van het heelal, d.w.z. de relatie tussen de dichtheid van materie en de druk, omega. Deze blog gaat daar bijvoorbeeld over. Laatste stand van zaken: ω = -1.

En… ook al een beetje opgewonden? 😀