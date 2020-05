SpaceX biedt simulatorervaring aan voor koppelingsmanoeuvre Crew Dragon 2 aan het ISS

door

Vergeet even de virtuele ruimtereizen van Star Wars: TIE Fighter, Outer Worlds of Elite Dangerous computerspellen. SpaceX biedt sinds kort een online-simulator ‘ISS Docking Simulator’ van het Crew Dragon 2 ruimteschip aan die gratis en publiekelijk toegankelijk is. De simulator biedt de uitdaging om handmatig het ruimteschip aan het International Space Station te koppelen. De simulator is een browsergebaseerde tool* en presenteert spelers een digitale kopie van het echte control systeem die astronauten gebruiken als ze handmatig zouden moeten aanmeren bij het ISS. ‘Echte’ astronauten brengen honderden uren door achter en in de trainingsimulatoren en op enkele plekken in de wereld is er ook voor het publiek de mogelijkheid om in een ruimtevaartsimulator, tegen betaling, plaats te nemen. Een voorbeeld hiervan is de Space Shuttle Atlantis® simulatorervaring op het Kennedy Space Center in Florida (VS). Daarin leer je de Shuttle te besturen, aanmeren bij het ISS en landen bij de Shuttle Landing Facility van het KSC.

Het ‘echte’ Crew Dragon 2 ruimteschip staat binnenkort haar eerste ‘maidenflight’ of bemande vlucht te wachten naar het ISS. Op 27 mei a.s. zal de ‘Demo-2′ missie vertrekken met aan boord de twee astronauten Douglas Hurley en Robert Behnken. De lancering zal plaatsvinden vanaf het Kennedy Space Center op een SpaceX’ Falcon 9 raket. Zodra de Crew Dragon 2 succesvol gekoppeld is aan de Harmonymodule zal het duo zich bij de Expeditie 63-missie voegen en zullen ze enkele maanden in het ISS verblijven. Als alles goed gaat met het aankoppelen – dockingsmanoeuvre – zal dit een volledig automatische manoeuvre zijn, zoniet dan zal de tweekoppige bemanning handmatig de dockingsmanoeuvre moeten uitvoeren. En dat is wat de astronauten met de simulator getraind hebben. Een NASA blogpost zei over de simulatortraining: “Crew Dragon’s simulatorsysteem bevat touchscreens en handmatige bedieningsopties met robuuste fouttolerantie ingebouwd in het systeem. De touchscreens zijn afgestemd om te werken mét en zonder de SpaceX ruimtepakhandschoenen voor hoge betrouwbaarheid.”

Maar in deze online-simulator van SpaceX kan iedereen een keer plaats nemen achter de schermen en de controle over de stuurraketten of ‘attitudethrusters’ (deze regelen de oriëntatie van een ruimtevaartuig) van de Crew Dragon nemen om zo te proberen voorzichtig de capsule naar de ISS-dockingpoort te leiden. De interface stelt spelers in staat om nauwkeurige aanpassingen aan de pitch, roll en yaw**van het ruimteschip uit te voeren om die precies uit te lijnen met die van het ruimtestation – opdat het schip pal voor het docking-luik komt te staan en zo de Crew Dragon naar binnen geloodst kan worden. De dockingsmanoeuvre is succesvol wanneer alle groen gekleurde parameters in de interface binnen een tolerantie van 0,2 van hun ideale waarden liggen. En ja, de instructies zijn natuurlijk allemaal in het Engels, het trapt af met: ‘This simulator will familiarise you with the controls of the actual interface used by NASA astronauts to manually pilot the SpaceX Dragon 2 vehicle to the International Space Station. Movement in space is slow and requires patience and precision.’ *** Bronnen: Daily Mail, SpaceX, NASA

*Een browsergebaseerde (of webgebaseerde) tool, applicatie, programma of app is software die in de webbrowser wordt uitgevoerd. Browsergebaseerde applicaties hebben alleen een internetverbinding en een geïnstalleerde webbrowser op uw computer nodig om te functioneren.

**Een vliegtuig tijdens de vlucht kan in drie dimensies draaien: gieren (pitch), neus links of rechts om een ??as die op en neer loopt; steek (yaw), neus omhoog of omlaag om een ??as die van vleugel naar vleugel loopt; en rol (roll), rotatie om een ??as die loopt van neus tot staart. De assen worden ook aangeduid als resp. verticaal , dwars en longitudinaal. Deze definities werden analoog toegepast op ruimteschepen toen het eerste bemande ruimtevaartuig eind jaren vijftig werd ontworpen.

***https://iss-sim.spacex.com/