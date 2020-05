BepiColombo, dáár zit muziek in!

door

ESA heeft recent ‘sonificaties’ vrijgegeven van de telemetrie die is teruggezonden door de BepiColombo Mercurius ruimtesonde tijdens de flyby van de aarde op 20 april j.l. De sonificaties, omzetting van niet-auditieve data naar geluid, klinken als een reeks atonale – zonder vaste toonsoort – symfonische muziekstukken, bestaan uit een vijftal audio-opnamen vastgelegd door twee instrumenten die waren geïnstalleerd op één van de twee aan elkaar gekoppelde orbiters van de BepiColombo.

De gezamenlijke ESA / JAXA BepiColombo-missie naar Mercurius werd gelanceerd op 20 oktober 2018 en zal naar verwachting in 2025 zijn eindbestemming bereiken. Het onbemande ruimteschip zal tijdens zijn zevenjarige reis door de verre ruimte negen planetaire flyby-manoeuvres uitvoeren waarvan de flyby langs de aarde de eerste was. De rest zal bestaan uit twee Venus en zes Mercurius flybys voordat de sonde zijn definitieve baan bereikt. Tijdens de flyby van april j.l. waren enkele van de instrumenten op JAXA’s Mercury Magnetospheric Orbiter actief om van de gelegenheid gebruik te maken om ze te kalibreren voordat ze Mercury bereiken. Dit waren de Italiaanse Spring Accelerometer, die veranderingen in de snelheid van de sonde in verschillende richtingen meet, en de MPO-magnetometer, die de magnetische velden meet waar de sonde doorheen vliegt.

Elk van de dataopnamen werd omgezet in audio en aangepast om binnen het bereik van het menselijk gehoor te vallen. Bovendien werd de data gecomprimeerd om acht uur in één minuut of minder audio te persen. De sonificaties omvatten versnellingsmeterdatauitlezingen (accelerometer) toen BepiColombo de aarde naderde vanaf een hoogte van 256.390 tot 129.488 km, een andere audiotrack bevat datauitlezingen terwijl de sonde passeerde op een hoogte van 12.689 km, en een derde toen het door de schaduw van de aarde ging. Ook stuurde de MPO-magnetometer gegevens terug toen BepiColombo door de schokgolf van de magnetosfeer van de aarde ging. De vijfde audio-opname is gebaseerd op dezelfde magnetometerdata, maar inclusief het geluid van de reactiewielen van het ruimteschip, die het schip helpen de juiste positie te behouden, in plaats van uitgefilterd. De onderstaande video is de sonificatie van BepiColombo die door de schaduw van de aarde gaat. De rest van de collectie zie ESA link*. Bronnen: New Atlas, ESA

