door

In samenwerking met Moon Gallery presenteert Zone2Source de tentoonstelling Moon Gallery Garden, van 6 juni t/m 12 juli 2020 – jawel, een tentoonstelling met inachtneming van de richtlijnen voor social distancing.

Moon Gallery is een internationaal platform voor kunst, wetenschap en technologie in samenwerking met ruimtevaart organisaties. Moon Gallery zal een rasterplaat van 10 x 10 x 1 cm met 100 kunstwerken aan een maanlander bevestigen, en streeft ernaar om deze aan het eind van 2022 naar de Maan te sturen. Met deze petrischaal achtige galerie ontwikkelt Moon Gallery een cultuur voor de toekomstige interplanetaire samenleving. Gedurende de tentoonstelling Moon Gallery Garden staan in het Glazen Huis een maanlander met telescopen, astronautenpakken, een selectie van bovenvermelde kunstwerken en uitvergrootte prototypes.

Omringd door het groene, natuurlijke landschap van het Amstelpark, toont Moon Gallery in Zone2Source / het Glazen Huis een blik op een kale, sobere, geïsoleerde en ascetische wereld: de Maan. Als referentie voor ruimte, tijd en cultuur, is het een belangrijk onderwerp voor wetenschappelijke verkenning, ontdekking, kolonisatie en bewoning van de ruimte en laat ons nadenken over de plaats van de mensheid in het universum.

Een maanlander landt tijdelijk in het Glazen Huis, samen met rovers, telescopen en een selectie van de kunstwerken en prototypes, ontworpen om tegen het einde van het jaar 2022 naar de maan te worden gestuurd. Beelden van de camera’s op de rovers, worden op videoschermen gestreamd. Astrofotografie van Jamal Ageli wordt getoond, samen met de documentatie van de Moon Gallery Garden astronomie sessies die in het Glazen Huis zullen plaatsvinden. Tijdens de tentoonstelling zijn er performances van astronauten, in ruimtepakken.

Bezoekers voorzien van “Stuur uw kunst naar de Maan” toolkits worden uitgedaagd om ideeën in te dienen bij de Moon Gallery. Meer info: Zone2Source.