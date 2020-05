Nog genoeg massabereik over voor donkere materie

Met de regelmaat van de klok schrijf ik hier over de donkere sector van het heelal, donkere materie en donkere energie, die samen zo’n 95% van de gehele massaenergie van het heelal vormen. Voor het bestaan van donkere materie bestaan talloze indirecte aanwijzingen, maar directe detectie is tot nu toe uitgebleven. Alle ‘null’-resultaten van de speurtochten hebben geen deeltjes donkere materie opgeleverd – geen WIMP’s, axionen, steriele neutrino’s of hoe ze ook mogen heten – maar wel uitsluitingslimieten. Met dat laatste bedoelen ze dat de speurtochten wel het massabereik afbakenen waar de deeltjes zich zouden kunnen ophouden. Ik kwam gisteren onderstaande tweet tegen van Sophia Andaloro, studente astrofysica. Een prachtig tweet, waarin ze aangeeft welk massabereik voor donkere materie nog steeds mogelijk is.

What can the mass of dark matter be?! The allowed mass space is magnificent..

Except for red excluded regions, possible masses span from the photon mass limit, all the way to 1 million times our sun’s mass. pic.twitter.com/kwEfiMKLhQ

— Sophia Andaloro (@PhysSophia) May 15, 2020