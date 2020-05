Een prachtige animatie die de getijden laat zien

Gisteren had ik al een tweet met een prachtige illustratie over donkere materie, vandaag weer een interessante tweet, dit keer eentje met een zeer leerzame animatie over de getijden. Zoals we op school al leerden ontstaan de getijden van eb en vloed op aarde door de invloed maan en zon. Hoe de getijden én het doodtij en springtij er in de loop van de aardse dag plús 50 minuten en in de loop van de omwenteling van de maan om de aarde uit zien laat de animatie in de tweet goed zien.

How tides work! Earth merely rotates through the tides: in 24hr 50min there are 2 high & 2 low tides, with the extra 50min due to the Moon orbiting a little each Earth day. The Sun also produces tides but at 46% the strength of Lunar tides: during Full/new Moon they join forces — pic.twitter.com/an01vfKtLi

— Dr James O’Donoghue (@physicsJ) May 16, 2020